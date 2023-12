Alicante Futura reúne a las startups alicantinas en torno al Programa Emprende

Alicante Futura celebra la clausura de la cuarta edición del programa LAB Emprende, un encuentro entre las startups que ha reunido a emprendedores de diversos ámbitos y sectores

Todos los proyectos presentados en esta última edición han intercambiado ideas, opiniones, experiencias y anécdotas vividas durante el desarrollo de sus proyectos a lo largo de toda su etapa de mentorización. Asimismo, el evento, al que han acudido alrededor de 30 personas, ha contado con la presencia de otras startups alicantinas como GDV Mobility, All in Biking, Mediterranean Algae o Interacso.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha destacado que, "tal y como se puso de manifiesto hace unos días durante la celebración del II Congreso Internacional de Alicante Futura, el Ayuntamiento está plenamente comprometido con el emprendimiento y la innovación alicantina como fuente de generación de empleo y riqueza para la ciudad y la provincia".

"Fruto de ese compromiso es la celebración de eventos como este, donde una buena cantidad de emprendedores e innovadores tecnológicos y digitales "made by Alicante" se reúnen para fortalecer relaciones y generar sinergias", ha señalado .

Estas han sido las propuestas presentadas

A lo largo de la cuarta edición del programa, siete startups de base tecnológica con un enfoque digital e innovador han presentado sus propuestas ante todo el ecosistema empresarial asistente.

Way To Go, con María Miralles a la cabeza, ha dado a conocer su proyecto de servicio en el que mediante una app, los turistas pueden solicitar la recogida de sus maletas del hotel o apartamento turístico en el que se hospeden a la hora del check-out para que las lleven directamente al aeropuerto y así poder disfrutar durante más tiempo de su estancia en el destino.

Inter Pymes EU, de Andrés Blum, ha mostrado su plataforma tecnológica digital que conecta una pyme española con un representante comercial en diferentes países de América Latina para que estos se encarguen de hacer la gestión comercial, así como estudios y análisis para posicionar la marca y lograr negocios rentables.

Óscar Navarro ha persentado Emprende UP. Este proyecto consiste en una plataforma especializada en productos y servicios para startups en fase idea o pre-seed, seed y early stage, adaptada a las necesidades de cada startup para darle un itinerario personalizado.

Doblelei, de Álvaro Alarcón, consiste en una plataforma de subastas benéficas de artículos de personas o marcas con un gran reconocimiento social conectada con diferentes ONG con el objetivo de donar la cantidad obtenida en la subasta.

InferIA, de Olimpia Alcaraz, es el proyecto de desarrollo de un Marketplace de datos de calidad destinado a empresas que les permite una toma de decisiones más rápida y eficiente.

Golden Owl, de Aba Beik, ha desarrollado una herramienta basada en el uso de IA para el análisis de bases de datos abiertas y poder así ofrecer inteligencia económica a las empresas, facilitando su toma de decisiones.

Greenpower Earth, de Pepe León, ha mostrado su marketplace en el que se relacionan todos los actores intervinientes en la instalación de energías renovables, desde propietarios del suelo hasta promotores incluyendo un evaluador de terrenos destinados a dichas instalaciones.

"El fomento del espíritu emprendedor 'Made by Alicante' es uno de los ejes fundamentales tanto de Alicante Futura como del Ayuntamiento de Alicante", ha asegurado la edil, a la vez que ha concluido que "desde esta estrategia municipal se seguirá apoyando y ayudando a las startups, ya que representan uno de los pilares que contribuyen a convertir a la ciudad en la capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana".