Minuto de silencio en Calpe por el asesinato de Josep Pineda

La lectura del manifiesto por parte de la alcaldesa, Ana Sala, ha supuesto un clima emotivo recordando la preciada figura del joven arquitecto Josep Pineda

Un mes después del macabro suceso que asoló el municipio alicantino de Calpe, en el que resultó asesinado el arquitecto de 32 años, Josep Pineda; el Ayuntamiento de Calpe -tras decretas 3 días de luto oficial ipso facto ocurría el suceso- ha realizado un minuto de silencio en el propio consistorio.

Al emotivo encuentro han acudido vecinos y familia de Pineda, quienes no han podido aguantar las lágrimas en el momento en el que se producía un aplauso solemne justo después de la intervención de la alcaldesa.

Ana Sala, alcaldesa de Calpe, ha aprovechado para aclarar ciertas 'informaciones' publicadas en algunos medios de comunicación: "Queremos aclarar que las cosas no se han contado exactamente como sucedieron. Muchos medios de comunicación han hablado de reyerta vecinal, de conflicto entre vecinos, de una disputa previa, igualando a víctima y verdugo. A este respecto queremos aclarar que Josep ofreció su ayuda desinteresada aun no siendo en ese momento ni presidente de su comunidad ni vecino colindante. Hace más de 2 años de esto y no se tiene constancia de que personalmente volviesen a hablar".

Sala finalizaba con una defensa de Josep Pineda, describiéndolo como un hombre bueno, generoso y leal: "de talante pacífico y racional, destacó siempre en su corta vida por su compromiso con el diálogo como instrumento para resolver cualquier cuestión en cualquier ámbito. Por ello nos duele tanto que se equipare lo sucedido a una reyerta entre vecinos, ya que esto no es lo que pasó. A Josep lo asesinaron a sangre fría, sin mediar palabra o discusión previa".