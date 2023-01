Ana Sala: “no han pactado nada conmigo, es una cacicada lo que han hecho”

La alcaldesa de Calpe, que no repetirá como candidata del PP, asegura que no entiende la decisión tras cuatro años de gestión y que luchará por hacer valer sus derechos

La decisión de la dirección del PPCV de nombrar a César Sánchez candidato a la alcaldía de Calpe en detrimento de la actual alcaldesa, Ana Sala, no ha sentado muy bien en la actual primer munícipe que ha cargado contra la decisión y en conversación con ESDiarioCV ha negado que sea fruto de un acuerdo o pacto con ella.

La sorpresa saltaba el martes 3 de enero cuando, como adelantó ESDiarioCV, el PPCV nombraba a César Sánchez -actual diputado en el Congreso, ex presidente de la Diputación y alcalde de Calpe entre 2011 y 2019- y prescindía Ana Sala, que en principio pasaría a ir en las listas a las Cortes Valencianas.

Sin embargo, Ana Sala asegura que ella es la primera sorprendida y que la decisión no se ha acordado con ella. “El martes Juan Fran Pérez Llorca -vicesecretario de Organización del PPCV- me citó en Finestrat y me dijo lo que había, y a las horas ya estaba la noticia en la prensa”, señala Ana Sala.

La actual alcaldesa asegura que “llevo meses intentando que me confirmen como candidata y no he tenido ninguna información al respecto y ahora me sorprenden con esto” e indica que “tras cuatro años de gestión en el Ayuntamiento valorada por los ciudadanos” no entiende la decisión tomada.

Es más, Ana Sala califica la decisión del PPCV de “cacicada” y “puñalada” y resalta que “estoy recibiendo muchos mensajes de gente de Calpe que me apoya y no entiende lo que ha pasado”.

Asimismo, Ana Sala asegura que hará valer sus derechos -es presidenta del PP local- y que usará los instrumentos que los estatutos del PP le dejen para defender su derecho a ser candidata a la alcaldía y para llegar a un acuerdo con la dirección del PPCV, de la que ahora no se fía tras lo ocurrido.

Preguntada por la posibilidad de que varios concejales de Calpe estuvieran planteando irse del PP y montar una candidatura alternativa, y que eso hubiera propiciado su relevo por César Sánchez, Ana Sala afirma que “sé quiénes son esas personas con nombre y apellidos y sus intenciones” y descarta que ese movimiento sea el motivo para apartarla. El PP de Calpe vive una semana ajetreada que parece que no ha acabado.