Mazón critica la "doble moralidad de la izquierda" tras la Nochevieja de Ferraz

El president de la Generalitat ha vuelto a condenar "cualquier tipo de violencia", incluido el comentario de la edil socialista que dijo que Ayuso "lo pagará como Rita Barberá".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha contestado, durante su visita a la localidad alicantina de San Vicent del Raspeig, al secretario general del PSOE-PSPV, Ximo Puig, quien le ha acusado de "ponerse de perfil" y "no pronunciarse" tras lo sucedido durante la Nochevieja en Ferraz, lugar donde se encuentra la sede del PSOE, donde se colgó y 'apaleó' un muñeco de Pedro Sánchez.

"No se puede tomar a broma, no es una cuestión de cuatro desquiciados: es algo más. Al final, cuando se dice que es el presidente o el PSOE el que se está victimizando, de alguna manera se está poniendo la carga de la culpabilidad en la víctima, y eso en ningún caso se puede permitir. No se puede banalizar el mal", ha manifestado en rueda de prensa.

Mazón, por su parte, ha acusado al expresident de la Generalitat y su partido de demostrar una "doble moralidad" poniendo de ejemplo lo sucedido la semana pasada en el pleno del Ayuntamiento de Moncada cuando la edil socialista, Feliciana Bondia, afirmó que la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "es igual que la señora Rita Barberá" y "lo pagará como la señora Rita Barberá".

Mazón ha defendido que el PP "siempre ha condenado la violencia" y ha afirmado que él mismo "siempre" ha rechazado "cualquier tipo de violencia delante de la sede de los partidos". Además, ha cuestionado la "doble vara de medir y doble moral" del PSOE. "Sigo esperando la condena de una exsenadora y de un alto cargo socialista en el municipio de Moncada, que nada menos que le deseó a Isabel Díaz Ayuso el mismo fin que Rita Barberá. No he escuchado a nadie del Partido Socialista hablar de esto", ha sostenido.

En este sentido, ha censurado que quienes condenan la violencia "todos los días" no reciben "el mismo trato por parte del resto", por lo que considera que "ya está bien de dobles varas de medir, de demagogia, de trabajar con falsa moralidad". "¿De verdad el PSOE le desea a Isabel Díaz Ayuso el mismo final que a Rita Barberá? ¿Por qué después de una semana nadie ha condenado, nadie ha sancionado y sigue en su puesto esta concejala?", se ha preguntado Mazón.

"A ver si es que solamente tienen derecho a hablar de moralidad unos y los demás, los que también sufrimos vejaciones e insultos por parte de otros, estamos desprovistos. ¿No tenemos autoridad moral, no tenemos decencia los demás, o qué ocurre aquí, no? Ya conviene llamar a las cosas por su nombre", ha zanjado el 'president'.