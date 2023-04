Se activa la alerta en Andalucía: la sequía se agrava y pone en jaque a todos

Sin lluvias y con altas temperaturas la situación es dramática para agricultores y espacios naturales como Doñana, así como por el riesgo de incendios que ha hecho activar el Plan Infoca.

La temática de la jornada política en Andalucía ha estado marcada por la preocupación desde organizaciones agrarias, ambientales, partidos políticos e instituciones ante la situación de sequía que se agrava en la región. Con temperaturas por encima de los 30 grados en muchos puntos del territorio en esta semana, sin previsión de que llueva y con los embalses por debajo del 30% de su capacidad saltan todas las alertas. Además, existen focos concretos sobre los que se centran las miradas por la mayor amenaza, como el Parque Nacional de Doñana o el Levante almeriense.

Ante este 'combinado mortal', la Junta de Andalucía ha elevado este martes el nivel de alerta por el riesgo de incendios forestales pasando de nivel bajo al nivel medio, una declaración que este año se adelanta quince días respecto a los últimos años, ya que lo habitual era firmarla el 1 de mayo, y, además ha puesto en alerta a 2.500 efectivos y 120 vehículos para intervenir dentro del Plan Infoca.

🚰‼️La situación de #sequía en #Andalucía sigue siendo muy grave.



🚨Es URGENTE que el Gobierno de España convoque la Mesa Nacional de la Sequía.



La @AndaluciaJunta está haciendo su parte, pero todas las administraciones tienen que implicarse. pic.twitter.com/nEueOHdrPd — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) April 11, 2023

Y es que desde el inicio del año se han ido sucediendo los incendios por toda la comunidad, desde el día 1 de enero se contabilizan 113 siniestros forestales (22 incendios y 91 conatos) con 400 hectáreas arrasadas, los dos últimos se acaban de dar por controlados en las localidades gaditanas de Tarifa y Jimena de la Frontera.

🔴 El #IFTarifa ha sido CONTROLADO a las 12:15 horas. Este incendio comenzó a las 15:45 horas del pasado miércoles.



Trabajo inmenso de todos los intervinientes que han luchado contra las llamas, el levante y la orografía.



Enhorabuena!!! pic.twitter.com/82AvF4vhhf — INFOCA (@Plan_INFOCA) April 10, 2023

Sin acuerdo sobre Doñana

Otro de los asuntos que centran el debate en el sur de España es la situación crítica en la que se encuentra Doñana, donde sus humedales están en niveles hídricos mínimos. El problema viene acompañado de la Proposición de Ley de regularizar los regadíos de la zona norte del Condado de Huelva a propuesta de PP y Vox y demandada por los agricultores y los alcaldes de los municipios afectados. Un asunto que se abordó en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana celebrado este pasado lunes en Almonte (Hueva), donde las partes confrontadas se levantaron sin cambiar de postura.

De un lado, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, considera la medida propuesta de "muy negativa", porque "genera tensión y alimenta el conflicto" ante la "situación dramática que está viviendo Doñana y los regadíos". Rechazan de igual modo la iniciativa organizaciones como SEO BIrd/Life o Greenpeace; el Gobierno central y el PSOE andaluz, que dejó fuera a los regantes en el plan de 2014 que aprobaron cuando gobernaban la Junta y ahora los vuelven a dejar en el limbo.

Pleno del Consejo de Participación de Doñana.

La contundente postura de la Junta

Al respecto el Ejecutivo andaluz, a través de su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que "comparten" el diagnóstico científico sobre el momento crítico del espacio natural, aunque ha señalado que se asistió a la reunión con una "idea preconcebida" de la propuesta sobre los regantes y ha asegurado que el texto que se debatirá en el pleno del Parlamento recoge que estos aricultores únicamente se podrán abastecer de aguas superficiales y "nunca del acuífero" de Doñana.

Además ha sido contundente al contestar a las preguntas de los periodistas al respecto de las obras de las que dependería este abastecimiento y están pendientes de ejecutarse por parte del Estado, asegurando que hasta que no estén en funcionamiento esas infraestructuras "no habrá agua para esos agricultores", para los que ha reclamado buscar una solución. Además la Junta está cerrando una reunión en Bruselas para explicar de primera mano su propuesta y que no se desvirtúe la información que se recibe en Europa.

Grito de auxilio del campo

Un panorama también complicado denuncian desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía que alerta de que el sector agrario andaluz sufre una "crisis sin precedentes" provocada por una "dura" sequía que ya se ha "cargado" la campaña de cereales, de girasol, que ha "mermado" las campañas del olivar, los hortícolas para fresco, los cultivos forrajeros que impactan directamente en la ganadería, al igual que la falta de pastos, y que, por segundo año consecutivo, va a impedir que se siembre en el Guadalquivir.

Una sequía "pertinaz" que ya dura cinco años y que supone "la puntilla que le faltaba" a un sector "agraviado" por las imposiciones de una política agraria europea (PAC) que le ha abierto las puertas de la alimentación y de los bienes públicos a los fondos de inversión, según ha recogido la organización sindical . Así, con esta "maniobra especulativa", se favorece la llegada de multinacionales de distintas partes del mundo que "se adueñan" del agua y la tierra de Andalucía y del resto de España.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, no duda en lanzar un "SOS" y advertir de la gravedad de la situación del sector. En este sentido, afirma que "hasta aquí hemos llegado". "Ya no podemos garantizar empleos, ni siquiera los nuestros, así como ya no tenemos más capacidad de endeudamiento, el sector requiere de altas inversiones y está híper hipotecados, y no podemos hacer frente a las deudas".