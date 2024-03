El Instituto Médico Láser inaugura su nuevo centro de estética en Madrid

El centro de estética ha abierto un nuevo establecimiento con la última tecnología en el corazón de Madrid. Esta tercera clínica tiene como madrina a la modelo y empresaria Carla Pereyra.

La nueva clínica de la calle Clavel apuesta por un diseño y tecnología innovador, creando espacios que inspiran confianza y comodidad. La clínica abre con cuatro gabinetes con un diseño muy planificado, no solo crea una atmósfera acogedora, sino que también refleja la profesionalidad y el compromiso con la excelencia médica. El nuevo espacio del Instituto Médico Láser cuenta con la modelo argentina, Carla Pereyra como la madrina del establecimiento creando así una inauguración mucho más espectacular.

Además, la tecnología de vanguardia utilizada en equipos y procedimientos garantiza resultados precisos y seguros para los pacientes, mejorando la eficacia y la satisfacción en el tratamiento estético. En conjunto, el diseño y la tecnología en estas clínicas son herramientas indispensables para ofrecer una experiencia de atención médica de alta calidad y vanguardia.

Instituto Médico Láser crece y lo hace a un ritmo considerable. “La apertura de nuestra clínica de la calle Clavel, en el centro del madrileño barrio de Chueca, nos posiciona como el referente nacional en medicina estética. Estamos llevando un ritmo de crecimiento exigente, pero sin perder el foco en lo más importante: mantener nuestra esencia, nuestra completa orientación al paciente apostando por la calidad humana de nuestros equipos médicos y con la última tecnología del sector”, explica Gerardo Monalti, CEO de Instituto Médico Láser.

La modelo y empresaria recalcó la importancia del cuidado de la piel y más cuando van pasando los años y con el tiempo la piel cambia. Por ello, es muy importante que cada persona tenga su rutina diaria establecida. Desde hace unos años la skin care está en tendencia en redes sociales donde las influencers patrocinan productos para el cuidado personal. Aunque el cuidado de la piel siempre ha estado en las rutinas diarias de las personas. Sin embargo, ahora mucho más por los nuevos productos y métodos estéticos que van apareciendo.

Es así la tendencia en redes sociales que muchos de estos vídeos de influencers están llegando al público más joven. Sin embargo, la piel de los jóvenes o niños necesitan un cuidado más simple y no deben de introducirse con tan temprana edad en tratamientos para una piel más madura.

Ante la polémica de los tratamientos a los que las adolescentes se someten, Carla explica,“ en mi casa no sucede, intento concienciar a mis hijas de que es bonito jugar con el maquillaje de mamá, pero que no está preparado para una piel tan joven. Hoy en día las redes sociales nos llevan a que, incluso nosotras, seamos más exigentes con nosotras mismas. Esto debe ser regulado, los padres y la sociedad somos responsables de los mensajes que llegan a niños tan pequeños” . Por ello, la piel es tan importante y sensible que necesita del cuidado y asesoramiento de profesionales.

“Instituto Médico Láser se orienta hacia el mantenimiento y cuidado de la armonía facial y corporal, evitando dejarse llevar por modas que contradigan los principios de la estética natural. La prioridad siempre es el bienestar de los pacientes, procurando realzar su belleza individual. El compromiso del Instituto Médico Láser se fundamenta en la integridad, la dedicación y el profesionalismo, garantizando resultados excepcionales y la satisfacción de los pacientes en cada paso del proceso”, explica Monalti.

Son tan populares los tratamientos faciales que es bastante común encontrar especialidades para los hombres. Esto se debe a que tienen pieles distintas que también necesitan un cuidado especializado.

La nueva clínica de calle Clavel en Madrid ofrece una amplia gama de tratamientos diseñados para revitalizar, rejuvenecer y embellecer la piel de los pacientes. Los tratamientos faciales disponibles incluyen opciones como la Higiene Facial Detox, IML Skin Radiance, Peeling Químico, Hydrafacial y Control de Grasa, con el objetivo de proporcionar una piel impecable y saludable.