Denuncian la "inoperancia" de Compromís al frente del Ayuntamiento de Borriol

El PP de la localidad acusa a la formación, que lleva desde el año 2015 al frente del consistorio, de no adquirir, 6 años después de aprobar su compra, la parcela para el IES de Borriol.

Lío en la localidad castellonense de Borriol por la construcción del futuro instituto que no llega y que, además, a pesar de que se aprobó la adquisición de la parcela en 2018, el suelo todavía sigue sin comprar y en manos privadas. Desde el Partido Popular de la localidad ven con preocupación y exigen responsabilidades al actual gobierno municipal, liderado por Hèctor Ramos, que en aquel entonces todavía no era alcalde, pero si su compañero de formación, Silverio Tena, primer edil de Compromís entre 2015-2019, que garantizaba la "compra inmediata" de los terrenos de la antigua fábrica Leoni, al AMPA.



“Nos preguntamos qué ha hecho Compromís en más de un lustro, porque lo que mañana se lleva a pleno constata que seguimos sin terreno para construir el futuro centro educativo de Secundaria. En todo este tiempo la capacidad de trabajar de Compromís ha quedado retratada”.



Así lo ha manifestado Enrique Esteve, portavoz del PP en Borriol, quien cuestiona “que más de un lustro es mucho tiempo como para no asumir responsabilidades”. “El 27 de marzo de 2018 Compromís anunció la inmediata compra del suelo. Hoy, Hèctor Ramos sigue sin cumplir la palabra dada a las familias. Ambos de Compromís, el mismo partido que hoy trata de generar alarma entre las familias por la construcción de este centro educativo cuando resulta que ninguno ha sido capaz de adquirir los terrenos”.



“Ahora el alcalde nos anuncia un préstamo de 920.000 euros de los cuales 320.000 euros son para la compra del solar. ¿Hay fecha para escriturar? ¿O vamos a tener que ir a un proceso de expropiación forzosa? ¿Cuándo lo van a ceder a la Conselleria de Educación para que se pueda construir el IES?”. Son preguntas, tal y como señala Esteve, que siguen sin respuesta para el Paritdo Popular y la población de Borriol. “Exigimos al alcalde que resuelva todas estas dudas a las familias porque ellas, sus hijos y los docentes son los grandes damnificados de su política”, sentenciaba el portavoz popular en el consistorio.