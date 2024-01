"La 'nueva' Marina d'Or puede ser fundamental para desestacionalizar el turismo"

El Ayuntamiento de Oropesa asiste a Fitur con un objetivo claro, que la localidad, que antaño fue un reconocida mundialmente por su famoso complejo, sea destino los 365 días del año.

'Una historia que contar', este es el lema de la propuesta con la que Oropesa asiste a la Feria Internacional de Turismo con el objetivo de recuperar el interés del visitante con una oferta que va mucho más allá del turismo de 'sol y playa' y que busca poner en valor su historia, cultura o su potencial para albergar eventos deportivos. Sin embargo, hay una cuestión de fondo que, de seguro, puede marcar el futuro de la localidad los próximos años Magic World, la 'nueva' Marina d'Or, que también se presentará en el marco de la feria. Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, cuenta a ESdiario cuál es la idea turística para su localidad.

- ¿Cuáles son las primeras impresiones en esta primera jornada aquí en Fitur?

Son muy buenas impresiones. Veo mucha afluencia de turoperadores, de profesionales, también de políticos, representantes institucionales…. Se ve movimiento y se ve ganas. Hay empresas también que están ya con las agendas apretadas, teniendo reuniones con todos los alcaldes, concejales de turismo… Veo una edición bastante buena.

- ¿Qué novedades trae Oropesa a Fitur con respecto a otras ediciones?

Este año hemos querido lanzar un acto promocional que va a contar con un espacio propio en la feria. Bajo el lema ‘Una historia que contar’ lo que queremos poner en valor desde el Ayuntamiento es todo el patrimonio natural que tiene Oropesa, y lo hacemos a través de la Vía Verde del Mar, una vía en la que se puede andar o ir en bicicleta, que está entre la montaña y el mar, con unas vistas espectaculares y en la que puedes respirar sus hierbas aromáticas, la tranquilidad… Seis kilómetros para aquellos a los que les guste el medio natural.

Además, la Vía Verde se junta con otros cinco senderos que tenemos de diferente dificultad, esa es nuestra oferta. Asimismo, también tenemos siete playas bandera azul, un Club Náutico, un casco antiguo con historia, eventos que ocurrieron en el siglo XIII, el propio Jaume I, durante la reconquista de Valencia, pasó por Oropesa y cada año, con motivo del 9 d’octubre se hace recreaciones… Hay otros pueblos que no tienen esa posibilidad y nosotros podemos ofrecer cosas diferentes. Nuestro municipio tiene un patrimonio histórico cultural que lo hace diferente a otros municipios costeros de nuestro alrededor y desde el consistorio queremos ponerlo en valor. Hay que hacer que el municipio crezca o que haya una oferta, pero de forma holística, es decir, desde diferentes perspectivas.

- Uno de los principales atractivos turísticos durante años de la localidad ha sido Marina d’Or, sin embargo, desde el consistorio se insiste en que necesita una renovación, ¿qué necesita Marián d’Or para volver a ser ese complejo es en su día fue?

El complejo necesita una dirección solvente, una empresa que sepa gestionar paquetes turísticos. Estamos muy satisfechos, muy contentos e ilusionados con las riendas que ha tomado ahora Magic World —antigua Marina d’Or— y también el Grupo Fuertes y Magic Costa Blanca hayan decidido hacerse cargo de este proyecto porque entendemos que hay capital, profesionalidad y conocimiento.

También hace falta cierto grado de experiencia en gestión. Cierto que existen empresas con experiencia en gestionar hoteles, pero existen pocas empresas que sean capaces de gestionar un complejo de las dimensiones de Marina d’Or. Los nuevos gerentes creemos que tienen esa capacidad y pueden resolver la situación. Evidentemente, hay que remodelar los hoteles, hace muchos años de su construcción, más de 20, y necesitan una buena reforma. Ahora, por ejemplo, se van a tematizar con videojuegos, otro será dedicado al deporte… Creo que el público actual va en esa línea, entonces no verlo es lo que hacía que no pudiera seguir el ritmo.

- Por la tanto, ¿apostáis por un turismo 360?

Esa es la idea, no quedarnos solamente una especialización o cuestión, sino intentar potenciar más de una. Por ejemplo, en Oropesa, en estos momentos, la estrategia que tenemos marcada a corto medio plazo es abogar por el turismo familiar, pero no solo el nacional, sino también el internacional. A través de Magic, por ejemplo, se buscará captar familias inglesas, francesas… ¿Por qué motivo? Su curso escolar, tienen una semana de vacaciones cada tres, podría permitirnos desetacionalizar el turismo y que una familia británica, por ejemplo, pudiera visitarnos en febrero. Pueden venir en cualquier mes del año, eso nos puede ayudar mucho a salir de la típica campaña de Semana Santa y verano.

Otra apuesta para lograr el objetivo de la desestacionalización es el turismo deportivo, otro de nuestros puntales, porque nos ayuda haciendo eventos a lo largo de todo el año y cada mes poder tener algún evento importante que atraiga el interés del público. También tenemos un puerto deportivo, otro de nuestros puntos fuertes que nos permite realizar actividades náuticas como la vela, el submarinismo, regatas…

- ¿Cuáles son las perspectivas turísticas para este año?

Pues las expectativas son muy buenas. Fíjate, el año 2022 fue buenísimo, hubo un impacto económico de más de 40 millones de euros en el municipio, un municipio que no llegábamos a los 10.000 habitantes. Ahora estamos ya cerca de 12.000. Estamos creciendo muchísimo. A raíz de la pandemia, las personas que venían vieron que Oropesa es un paraíso. Tenemos un microclima entre la montaña y el mar y muchas familias se han ido quedando, nómadas digitales vienen a trabajar… Las expectativas, como te digo, van en aumento. El 2023 fue un año un poquito más raro, no sé si influyeron las elecciones que hubo en verano, no lo sé, pero este 2024 la verdad es que se están ya empezando a hacer muchísimas reservas y creemos que va a ser un buen una buena temporada estival.