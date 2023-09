La primera moción de censura fruto de una pifia arrebata al PP una alcaldía

El pequeño municipio de Vilafamés de a penas 1.800 habitantes ya no solo es famoso por su histórico castillo, también por el gran embrollo mediático que viene protagonizando su Ayuntamiento desde las últimas elecciones municipales. En la localidad ha tenido lugar la primera moción de censura de la legislatura en la Comunidad Valenciana que surge a raíz de una gran pifia en la votación en el pasado pleno de investidura.

El PP fue la fuerza más votada en las elecciones con cuatro escaños frete a los dos partidos de izquierda que sumando los tres de PSOE y dos de Compromís ganaban la alcaldía. Para que así fuera, socialistas y nacionalistas llegaron a un pacto acordando dividir el tiempo de gobernanza, el primer año y medio Compromís y el resto PSOE. Rompiendo, así, la promesa del candidato Abel Ibáñez, quien antes de conocer los resultados se comprometió con no pactar con Compromís

Sin embargo, el intento se vio frustrado por ellos mismos. Los socialistas cometieron una tremenda torpeza en la votación del pleno de investidura que llevaron a Marisa Torá a proclamarse alcaldesa. Marisa comenzó a trabajar, a repartir las áreas y organizar las fiestas patronales del municipio. Pero poco le duraría la vara de mando en sus manos.

No lograron repetir la votación del pleno de investidura como se solicitó ya que no se produjo ninguna irregularidad más allá del citado fallo humano. La otra fórmula para subsanar la situación provocada por el errático PSOE era presentar una moción de censura. Como ya fue anunciada desde el día en el que se presentó, el 21 de agosto, este lunes ha tenido lugar la moción presentada por PSOE y Compromís. Final y previsiblemente, la bancada de la izquierda ha obtenido la mayoría. De este modo, el municipio cierra esta rocambolesca moción, la primera de la legislatura, con Ana Andrada como nueva alcaldesa de Vilafamés.

