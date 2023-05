Begoña Carrasco une a Rajoy y a todo el PP y revienta con más de mil personas

La candidata del PP a la alcaldía de Castellón junta a los anteriores presidentes y alcaldes populares. El ex presidente del Gobierno llama a movilizarse y proclama: “vais a ganar”

La candidata del PP a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, reunión a más de mil personas en el Palacio de Congresos de Castellón durante el acto de presentación de su candidatura. Un acto que estuvo apadrinado por el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que sirvió de muestra de unidad del PP de Castellón con la presencia de todos sus líderes anteriores: la actual presidenta provincial, Marta Barrachina, y los dos ex presidentes de la Diputación de Castellón y del PP, Javier Moliner y Carlos Fabra.

Asimismo, el acto contó con del ex presidente de la Generalitat, ex alcalde y actual número uno a Les Corts, Alberto Fabra, que intervino durante el mismo, así como también los ex alcaldes Alfonso Bataller y José Luis Gimeno. Todo el PP unido para lograr la alcaldía de Castellón.

Mariano Rajoy animó al equipo de Begoña Carrasco con un “estoy seguro de que vais a ganar” y pidió a los militantes del PP máxima movilización porque a la vez recordó que el margen que manejan las encuestas “es estrecho” y no hay que confiarse para lograr gobernar en Castellón.

Mariano Rajoy subrayó que “el PP ha vuelto para quedarse y os necesitamos a todos” y señala que el 28 de mayo “los castellonenses tienen que elegir entre futuro o más sanchismo, entre sectarismo o la libertad del PP”, al más puro estilo Ayuso.

Begoña Carrasco aseguró que con el gobierno de la socialista Amparo Marco “hemos perdido hasta el nombre”, y que el PP es el único partido que puede devolver “la libertad a la ciudadanía de la capital”.

Alberto Fabra criticó por su parte que “Sánchez y Puig nos han dejado Castellón a la cola de inversiones, en la cola de las listas de espera, en la cola de la dependencia y la pobreza está cada vez más presente en nuestra provincia donde el 30% de los castellonenses no recibe ninguna prestación”.