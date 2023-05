El PP de Vila-real inicia campanya buscant el canvi que "mereix" la ciutat

"Tenim les ganes, la il·lusió i la capacitat de canviar les coses i fer-ho entre tots", ha assegurat, Adrián Casabó, candidat a l'alcaldia pel PP.

El candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Vila-real, Adrián Casabó, va començar la campanya electoral per a les municipals del 28 de maig amb la tradicional pegada de cartells en la plaça Major de la ciutat, acompanyat pels membres de la seua candidatura. "S'inicia el compte arrere per al canvi segur que necessita i mereix Vila-real, estem preparats perquè la nostra ciutat siga de nou un referent amb un govern fiable i seriós", va assegurar el líder del PP.



"Tenim les ganes, la il·lusió i la capacitat de canviar les coses i fer-ho entre tots, com hem fet en els últims mesos per a dissenyar el projecte del canvi per a Vila-real, escoltant els veïns en tots els barris, a les associacions i entitats, a les empreses, comerciants i autònoms", explicaba Casabó, qui recorda que "això no és el final de res, sinó el principi de tot". "El 29 de maig comença el vertader objectiu: treballar sense descans per a aconseguir una Vila-real millor", va sentenciar.



El candidat a l'alcaldia, Adrián Casabó, anima als afiliats i simpatitzants "a contagiar per tota la ciutat la il·lusió pel canvi, comptant les nostres propostes en positiu, amb el nostre projecte assenyat després d'anys de promeses i anuncis incomplits pels socialistes després de 12 anys en el govern".