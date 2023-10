La Generalitat obri al trànsit el pont de Forcall

La Conselleria de Territori ha obert al trànsit la carretera CV-124 en l'accés a Forcall després de les obres de reparació dels danys ocasionats per la DANA.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha obert al trànsit la carretera CV-124 en l'accés a Forcall després de les obres de reparació dels danys ocasionats per la DANA del setembre passat, que han comptat amb un pressupost de 500.000 euros, segons ha informat la directora general d'Infraestructures i Projectes Urbans, María José Martínez Ruzafa.

En relació amb esta obra, la directora general ha destacat que, en menys de dos mesos, la Conselleria “ha pogut retornar la normalitat als municipis del Forcall, Todolella, la Mata de Morella, Olocau del Rey, Villores, Ortells, Zorita del Maestrazgo i Cinctorres, que es van veure afectats pels danys de la DANA a la comarca dels Ports”.

En este sentit, ha assenyalat que “s'ha complit el compromís que la consellera Salomé Pradas va adquirir amb els alcaldes dels municipis afectats i amb la Diputació de Castelló d'agilitzar els tràmits per a poder executar les obres al més prompte possible i tornar a posar en servei el pont de Forcall”.

Així mateix, Martínez Ruzafa ha reiterat “el compromís del Consell que presidix Carlos Mazón amb els municipis d'interior”, i hi ha afegit que “des de la Conselleria estem treballant perquè totes les localitats de la Comunitat Valenciana, siguen de costa o de muntanya, tinguen les mateixes condicions de mobilitat, accessibilitat i seguretat”.

Cal recordar que les fortes pluges dels dies 2 i 3 del setembre passat van causar desperfectes a la província de Castelló, entre estos, l'ensulsiada de part del mur de contenció del marge dret de la carretera CV-124, en el terme municipal del Forcall, a causa de l'increment de pressions que van ocasionar les infiltracions d'aigua.

Els treballs que hi ha dut a terme la Conselleria han consistit en una primera fase d'estabilització de la zona de trencament mitjançant l'execució de micropilotes per a poder assegurar el terreny i evitar lliscaments nous. Una vegada finalitzats estos treballs s'ha pogut començar, en condicions de seguretat adequades, l'execució del mur d'escullera emplenat de formigó per a la contenció de la carretera.

Després d'haver finalitzat la primera fase amb l'obertura al trànsit de la carretera, les obres continuaran el tancament complet del mur d'escullera i les actuacions per a retirar els camins d'accés i que les vies afectades recuperen l'estat natural.