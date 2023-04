Carmina Ballester: "Mi compromiso está con Onda y el bienestar de los ondenses"

La alcaldesa de Onda y candidata popular en los próximos comicios del 28 de mayo repasa, de la mano de ESdiario, los principales logros de esta legislatura y cuáles son los retos de futuro.

Carmina Ballester, alcaldesa de Onda y candidata del PP local en las próximas elecciones municipales, ha repasado con ESdiario CV cuáles han sido los principales logros de su Gobierno estos últimos cuatro años, además de adelantar cuáles son sus intenciones esta campaña en la que se presenta con "más ilusión que la anterior", para seguir mejorando el bienestar de los ondenses. Por este último motivo ha renunciado, a pesar de tener una oferta encima de la mesa, de formar parte de otras listas del partido a nivel autonómico.

- Usted se presenta, una vez más, tras haber ganado hace 4 años, ¿Tiene la misma o más ilusión que por aquel entonces?

Con más ilusión, de hecho, el lema de nuestra campaña es “Más ilusión por Onda”. Esta ilusión nace de conocer cuáles son los imputs que tiene nuestro municipio y que nos apasiona hacer cosas por nuestros vecinos. Han sido cuatro años con una legislatura muy complicada, con una pandemia que nos tuvo a todos en casa, pero a nivel de proyectos estamos muy contentos con el resultado y tenemos mucha ilusión con una nueva legislatura en la que no haya dos años de parálisis, como ha supuesto la pandemia, y poder ya despegar Onda completamente y situarla al frente de esta provincia.

- ¿Cuáles son los retos para la próxima legislatura?



Consolidar el bienestar de los vecinos, continuar con la diversificación de la economía y que junto a la cerámica haya otras fuentes de creación de riqueza y trabajo estable para los vecinos. En cuanto a población, continuar apostando por los ondenses. Cerramos una legislatura en la que el Ayuntamiento, de pulmón propio, ha puesto encima de la mesa dos millones de euros para ayudar a autónomos, pequeñas empresas, esas familias que tienen un bar… que lo han pasado muy mal durante la pandemia para sobrellevar esta situación tan complicada que vivimos. El resultado es que en Onda no han cerramos comercios, no han cerrado bares, cafeterías, locales… al contrario, siguen abriendo y eso fundamental para que hoy tengamos unos centros comerciales vivos con escaparates llenos de luz y vida.



Además, también queremos continuar con el plan de embellecimiento urbano, “Onda Bónica”, que detecta esos pequeños rincones de nuestro municipio que no han sido tratados de la mejor manera por el paso del tiempo y los embellece con cerámica.

La Diputación de Castellón y la Generalitat no se han portado bien con Onda.

- Onda es una localidad donde la cerámica tiene un gran peso económico, pero en esta legislatura ha llegado una multinacional al municipio como Amazon, ¿Se han cumplido las expectativas de la población?



Sí, se han cumplido, en estos momentos la gente está muy contenta. En estos momentos la empresa sigue incorporando nueva gente a puestos de trabajo y la sensación generalizada con la población es muy satisfactoria. También con COFARES, que dentro de poco abrirá su almacén logístico para toda su zona del Mediterráneo. Esto demuestra que seguimos siendo ese foco de atracción de empresas que buscan un lugar estable, con buenos servicios y buenas infraestructuras, para situarse en el arco Mediterráneo.



- El tema ecológico para Onda y su Gobierno es fundamental, ¿Qué acciones se van a seguir llevando a cabo?



La sostenibilidad es fundamental. De hecho, uno de los proyectos para la próxima legislatura que llevamos para los vecinos, y más les ilusiona, es, precisamente, construir un gran ‘Central Park’ en el municipio y llamarlo de ‘Las Sensaciones’ o de la ‘Ciencia’. Todo esto junto a la plantación que estamos llevando a cabo del ‘Bosque Olímpico’. Durante esta legislatura hemos sido uno de los cinco municipios escogidos por el COE (Comité Olímpico Español) para plantar estos bosques olímpicos que tienen como objetivo mitigar las emisiones de CO₂ que pueden producir nuestros atletas cuando van a competir por el mundo. Onda es verde y queremos que los sea cada vez más.

- Es una de las alcaldesas de referencia del PP en la Comunitat a nivel municipal. De cara a los próximos comicios, ¿qué consejos le daría a sus compañeros de otros pueblos?



El secreto es escuchar a los vecinos. Ellos te van a decir exactamente cuáles son las necesidades de su barrio, de sus calles… En el año 2019 hicimos una campaña a pie de calle, yo misma repartí más de 8.000 programas electorales a nuestros vecinos, en mano, explicándoles que propuesta teníamos en mente. Estoy tan convencida de esta fórmula que no he dejado de hacerlo durante estos cuatro años. Hemos lanzado campañas de participación como “Parlant de tú”, en la que hemos podido hablar directamente con las sociedades, clubes… del municipio para recibir ese ‘feedback’ constante o el “Barri a Barri”, donde miembros del equipo de gobierno nos hemos desplazado personalmente a todos los barrios de la localidad para tomar nota de todo aquello que preocupa e inquieta a nuestros vecinos. Este año nos vamos a volver a calzar las zapatillas para ir barrio por barrio, con los oídos bien abiertos, recogiendo esa información que para mí es fundamental. Nadie conoce su calle como el vecino que vive en ella.

Estar en diferentes listas podría dar pie a una confusión entre mis vecinos y quiero que sepan que mi compromiso está con ellos y con Onda, por esto rechace la propuesta de estar en una lista autonómica.

- El Gobierno acaba de aprobar la nueva Ley de la Vivienda, ¿qué necesidades hay necesidad en Onda?



En Onda hemos hecho los deberes y en esta última legislatura hemos reformado tres viviendas del casco histórico para que vayan destinadas a vivienda social. Además, ahora, tenemos un proyecto de cinco viviendas más. Todo esto es un proceso que se retroalimenta, vamos cambiando casas viejas por nuevas construcciones o edificaciones que dan belleza y vida a nuestro casco histórico. Al final, todo ello suma. La vivienda es fundamental, es la gran aspiración de todo ser humano que quiere emanciparse e iniciar una vida solo. Por eso es fundamental poner al servicio del ciudadano viviendas dignas a un precio razonable, esto debe ser irrenunciable.



- ¿La Diputación de Castellón y el Gobierno Valenciano se portan bien con Onda?



No. En esta legislatura, nosotros, hemos reivindicado dos cuestiones fundamentales, un mamógrafo para Onda, para aquellas que aquellas mujeres con cáncer de mamá puedan pasar el 'screen' en Onda, pagándolo nosotros, y no han querido escucharnos. Y luego, la segunda reivindicación que es absoluta por mis vecinos que es una segunda residencia de la tercera edad. Nosotros tenemos los deberes hechos, hemos realizado ya el proyecto desde el propio Ayuntamiento de Onda, pero la administración autonómica no está receptiva a estas obras, fundamentales para los vecinos de Onda que, pagamos muchos impuestos y somos buenos pagadores a la Hacienda valenciana.

- ¿Por qué no ha querido entrar en política autonómica cuando tenía una propuesta encima de la mesa?



En este momento lo que tenía que hacer era consolidar el proyecto de Onda y hubiera generado confusión en mis vecinos el verme en diferentes listas a diferentes sitios. Entonces, como no quiero que haya ninguna confusión y que mis vecinos sepan que el compromiso de Carmina Ballester está con el bienestar de Onda y los ondenses, es por ello que he renunciado a la oferta de poder formar parte de la candidatura autonómica.



- ¿Un pronóstico del resultado en Onda?



Yo espero que los ondenses nos vuelva a dar su confianza, que les ilusionen y apasionen tanto como a nosotros las propuestas que les traemos en el programa. Una ilusión, sí, poder revalidar la alcaldía y seguir trabajando con tantas ganas para los vecinos de Onda.