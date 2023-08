Primera moción de censura en la Comunitat: el PP pierde Vilafamés

PSPV y Compromís presentan una moción de censura en la localidad de la Plana Alta tras el error garrafal de Abel Ibáñez, exalcalde socialista, votándose a él mismo y no a los nacionalistas.

El lío de Vilafamés el pasado 17 de junio ha acabado con la primera moción de censura de toda la Comunitat Valenciana tras el pasado 28M. La localidad castellonense se ve envuelta en un 'cacao' político después de que el pasado mes de junio, durante el pleno de investidura, el exalcade socialista de la localidad, Abel Ibáñez, a pesar de tener un acuerdo cerrado con Compromís para dejarle la alcaldía a los nacionalistas, tuviera un 'error' y se votara a él mismo. Tras este 'fallo', Marisa Torlà, actual alcaldesa popular de la localidad que el 17 de junio presidía la mesa de edad, no dejó repetir la votación y el pleno acabó con ella como alcaldesa.



Dos meses después de este supuesto malentendido, PSPV y Compromís parecen tener las cosas claras y registraron ayer, a primera hora y en plena resaca por las fiestas patronales, una moción de censura que terminará con este 'mandato express' de Torlà en favor de Ana Andrada (Compromís) que será la nueva primera edil. La moción de censura se debatirá el próximo lunes 4 de septiembre en un pleno municipal extraordinario. Está firmada por tres concejales del PSPV y dos de Compromís, fruto de un pacto que el PSPV se comprometió a cerrar tras el fallo del pasado 17 de junio.



Desde el PP consideran que esta decisión sume al municipio en una "crisis institucional" al no respetar el deseo de los vecinos de Vilafamés que, el pasado 28 de mayo, eligieron al Partido Popular, al ser la fuerza más votada, para gobernar. Con 524 votos obtenidos el 28 de mayo, el PP se convertía en la opción mayoritaria para el pueblo y conseguía cuatro concejales, frente a los tres de PSOE y dos de Compromís.



Torlà reconoce “haber dado todo por el pueblo que quiero con locura” y se compromete “a seguir trabajando al cien por cien por mis vecinos”. “Porque creo que esta es la obligación de cualquier cargo público que asume responsabilidades”, tal y como considera. Desde el Partido Popular esperan que Samuel Falomir, secretario general del PSOE-PSPV en la provincia de Castellón, se manifieste debido a que, según el Partido Popular, "la política debe servir a los ciudadanos y no a los intereses políticos".