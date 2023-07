L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, es baixa el sou un 3%

El nou govern suposa un estalvi per als castellonencs de 205.000 euros a l'any respecte a l'anterior govern municipal.

Els regidors cobraran en funció de les seues competències i responsabilitats. Ja no hi haurà una ‘tarifa plana’ com tenia l'anterior govern de PSOE, Compromís i Podemos. Respecte als edils en l'oposició, veuran les seues retribucions incrementades en un 6%”, assenyala el portaveu del govern, Vicent Sales

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, cobrarà un 3% menys que la seua antecessora en el càrrec. El nou govern municipal introdueix canvis en el règim retributiu dels regidors del govern que suposen un estalvi de 205.000 euros a l'any per als castellonencs. Si abans, el govern de PSOE, Compromís i Podemos comportava una despesa de 900.565 euros a l'any, el del govern liderat per Begoña Carrasco és de 695.627 euros a l'any.

Pel que respecta al cost de tota la corporació municipal, és a dir incloent als regidors en l'oposició, amb l'anterior govern aquesta despesa ascendia a 1.131.777 euros a l'any, mentre que amb el govern de Begoña Carrasco és d'1.009.733 euros a l'any. Un import molt menor fins i tot augmentant els sous dels regidors en l'oposició un 6% com es pretén (atés l'IPC de gener de 2023). Tots i cadascun d'ells, independentment de si són regidors amb càrrec de portaveu, amb càrrec de portaveu adjunt o sense càrrec de portaveu, veuran augmentades les seues retribucions el doble del que es baixa l'alcaldessa.

Vicent Sales ha manifestat que “va ser un compromís de la pròpia alcaldessa Begoña Carrasco, quan estava en l'oposició, revisar els sous i així s'ha fet. El nou govern d'aquesta ciutat costa 205.000 euros menys a l'any als castellonencs”. I apunta que un altre canvi significatiu respecte a la legislatura anterior “és que ja no hi haurà ‘tarifa plana’ per a tots els regidors de govern, és a dir, ja no cobraran tots el mateix com passava amb el govern de PSOE, Compromís i Podemos, sinó que la seua remuneració serà en funció de les competències i les responsabilitats que assumisca cadascun al capdavant de les seues respectives àrees de gestió i encara així hi haurà regidors que cobraran menys”.

Als regidors amb Tinença d'Alcaldia se'ls aplicarà una reducció de 1.000 euros respecte al càrrec de regidor delegat de l'àrea de govern i aquesta reducció serà de 3.000 euros per a qui no siga Tinent d'Alcalde.

Aquesta proposta de retribucions de la nova corporació municipal serà debatuda en la Junta de Portaveus dimecres que ve 26 de juliol i formarà part del contingut del Ple extraordinari d'organització que tindrà lloc el 31 de juliol.