Dimite el concejal de Villarreal tras estamparse con su Vespa borracho

El socialista Javier Serralvo emite un comunicado en el cual relata cómo volcó de la moto bebido y presenta su renuncia para "salvaguardar el buen nombre" del Ayuntamiento

El concejal de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Villarreal, el socialista Javier Serralvo, ha decidido presentar la renuncia a su acta de edil como consecuencia de un accidente con su moto bajo los efectos del alcohol.

Serralvo, indica que el pasado mes de agosto tuvo un accidente con su Moto Vespa en solitario. El concejal se salió de la vía en el municipio de Alquerías. "El golpe, que tuve en solitario, me produjo heridas en nariz y boca al llevar un casco homologado, pero no integral. A raíz del golpe me quedé inconsciente y fui trasladado al Hospital Universitario de La Plana con ambulancia y allí fui intervenido en urgencias en nariz y boca. Estuve ingresado en planta del hospital dos días, donde se me realizaron varios Tac para descartar posibles secuelas derivadas del golpe", ha relatado.

Según indica el concejal, el 1 de septiembre se trasladó el contenido del expediente de diligencias previas para comparecer en un procedimiento judicial en relación a la seguridad vial, "del cual se puede derivar o no sanción por alcoholemia". Al tener conocimiento de ello, "independientemente del resultado final del procedimiento y tras un periodo de reflexión", ha adoptado la decisión de dimitir. "Para no generar ningún tipo de duda ni especulación y salvaguardar el buen nombre de la institución, he decidido presentar la renuncia", ha señalado Serralvo.

En la misma misiva, Serralvo ha agradecido al personal médico su atención y también al alcalde, a los miembros de los grupos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Villarreal "la confianza" y "el trato la colaboración" durante su trayectoria política de 20 años.