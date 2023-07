Carrasco tiende la mano a Vox en Castellón, pero marca líneas rojas

Al PP le faltan tres concejales para poder llevar a cabo sus política por lo que la alcaldesa plantea un acuerdo "programático" con Vox.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que su intención, de momento, es alcanzar un acuerdo programático con Vox ya que, aunque hay puntos que les separan, coinciden en muchos, por lo que se va a centrar en lo que les une.

Carrasco ha subrayado de momento, en un primer contacto Vox ha presentado un documento en el que aparece la violencia intrafamiliar, que no le gusta y lo que sitúa como línea roja, ya que "la violencia machista existe". Se trata de un punto "importante" para la alcaldesa aunque cree que se pueden poner de acuerdo en el concepto, "pero negarla es absurdo". "Ojalá algún día no tengamos que hablar de ella porque hayamos sido capaces de combatirla, y solo la combatiremos con educación", ha resaltado en una entrevista concedida a Europa Press.

Así mismo, dentro de las líneas rojas, Carrasco ha subrayado que "jamás" ha tenido que hacer nada que no quisiera, ni votar en contra de sus principios ni de sus intereses. Al respecto, ha afirmado que el PP "es la casa común de todo el centro derecha español". "Yo me siento identificada con esa postura, porque en mi partido están los conservadores y estamos los liberales, y yo me considero de la parte liberal del partido, y no poder hacer un acto, por ejemplo, con el colectivo LGTBI me molesta".

La alcaldesa, consciente de la minoría para gobernar que le han otorgado las urnas, ha indicado que está tratando de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos. Al respecto, ha reconocido que, además de con Vox, ha habido reuniones con PSPV y Compromís, con los que pactar "no va a ser fácil, pues tampoco soy Alicia en el país de las maravillas", ha apuntado.

Según ha manifestado, al PP le faltan tres concejales para poder llevar a cabo sus políticas "en plenitud". "Acordar requiere mucha mano derecha, mucha mano izquierda, mucho diálogo y mucho consenso, y yo espero que el resto de grupos haya venido a trabajar de verdad por Castellón y que sepan que lo que sea bueno para Castellón será bueno para ellos", ha agregado.

Carrasco ha asegurado que la relación es "cordial" con todos los grupos, aunque con Compromís "está un poco más borde", pues todos los días les "regala" una nota de prensa "diciendo chorradas". En su opinión, "Compromís debe asumir su nueva posición, en la que le han puesto los castellonenses como la última fuerza política del arco parlamentario del Ayuntamiento de Castellón, y el señor García, que ha pasado de ser de los políticos mejor pagados de la provincia a irse a la bancada de la oposición, tiene que asumir su nuevo rol, aunque eso cuesta".