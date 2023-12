La Conselleria de Sanitat invertirà 24 milions d'euros en infraestructures a la província de Castelló en 2024

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat que la província de Castelló serà una agrupació sanitària interdepartamental única, en el marc de la nova organització territorial dels recursos sanitaris que s'està elaborant en la Conselleria.

El titular de Sanitat ha explicat que esta agrupació servirà per a coordinar les actuacions dels tres departaments de salut de la província; Castelló, Vinaròs i la Plana.

El conseller ha realitzat estes declaracions després de la reunió mantinguda amb els gerents dels departaments de salut de la província, posterior a la seua visita prèvia a l'Hospital Comarcal de Vinaròs.

Gómez ha recordat que d'esta manera es posa en marxa el seu compromís d'instaurar un marc normatiu específic per a la millora de la Sanitat en la Comunitat Valenciana. “Tant és així -ha assegurat- que esta mateixa setmana s'inicia la tramitació d'un decret per a atendre l'especial circumstància dels departaments amb places de difícil cobertura, amb la finalitat que, des del punt de vista del professional, es materialitze en incentius econòmics, beneficis curriculars i de provisió de places”. “Així mateix, des del punt de vista organitzatiu global, amb la creació d'unes agrupacions sanitàries interdepartamentals”, ha continuat.

Amb esta nova organització territorial, es mantenen els 24 departaments de salut, els recursos i el funcionament dels quals seran coordinats per les agrupacions sanitàries interdepartamentals, el nombre total de les quals encara no està definit, si bé el conseller el situa entre 6 o 8.

Organismes de gestió

En este sentit, el conseller ha explicat que estes agrupacions “es constituïxen com a organismes de gestió i en cada una hi haurà un comité de direcció, que estarà format pels gerents dels departaments de salut que corresponguen”. “Des de cada comité es valorarà d'una manera integral i global els dèficits sanitaris de cada una de les zones i es posaran tots els mecanismes necessaris per a poder-los satisfer”, ha afegit.

Marciano Gómez ha incidit en el fet que l'objectiu que es perseguix des de l'actual Consell és “aconseguir la continuïtat assistencial a la ciutadania, per a fer-ho cal aprofundir en l'optimització de les infraestructures, tant arquitectòniques com tecnològiques, així com en la mobilització del personal per a poder atendre els pacients en el lloc que corresponga”.

El conseller ha afirmat que amb estes mesures “s'aconseguirà una assistència sanitària equilibrada, equitativa i en la qual es millore la qualitat assistencial al pacient”.

D'altra banda, Marciano Gómez s'ha referit a les inversions que la Conselleria de Sanitat realitzarà en 2024 a la província de Castelló i que ascendixen a una quantia global de 24 milions d'euros.

En el departament de Salut de Castelló, a més dels 2 milions d'euros previstos per a licitar la redacció del projecte del nou Hospital General de Castelló, la Conselleria destinarà 4 milions d'euros per a l'ampliació d'urgències d'este centre hospitalari. També està prevista una inversió de 4 milions d'euros a l'Hospital Provincial de Castelló i d'1,2 milions d'euros a l'Hospital de la Magdalena. A més, es preveuen inversions per a la construcció del nou centre auxiliar de Vilafamés i del nou centre de salut d'Orpesa; i de la reforma del centre de salut Castelló-Sequiol.

Quant al departament de la Plana, estan pressupostats més de 2 milions d'euros per a l'ampliació de l'Hospital de La Plana. Així mateix, es duran a terme inversions per a l'ampliació del centre auxiliar de Montanejos i dels centres de salut de la Vall d'Uixó i de Moncofa; i per a la reforma del centre de salut Vila-real IV.

Inversions a Vinaròs

En la seua visita a l'hospital de Vinaròs, el conseller ha detallat les inversions que corresponen a este departament de salut.

Respecte a això, s'ha referit a l'ampliació de l'hospital que suposarà la dotació de 18 noves consultes externes per a Traumatologia i Oftalmologia, així com una sala blanca per a cirurgia menor.

A més, es licitarà en 2024 el nou centre sanitari integrat Vinaròs II, que disposarà de punt d'atenció continuada, àrea d'extraccions i tractaments, àrea de medicina de família, àrea de pediatria, unitat de salut mental, àrea d'especialitats (oftalmologia i traumatologia), i una àrea administrativa.

El pressupost de la Conselleria de Sanitat per a 2024 també preveu actuacions per a l'ampliació del centre de salut integrat de Benicarló, per al nou consultori de Càlig i per al nou centre de salut de Forcall.