Carrasco aprueba un remodelado proyecto para las Zonas Bajas en Emisiones

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado un modelo repensando salvando 200 plazas de aparcamiento y sin restringir el tráfico en ninguna de las calles integradas en el perímetro de la ZBE.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este miércoles el nuevo proyecto de Zona de Bajas Emisiones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos Next Generation que ha sido rediseñado por el actual equipo de gobierno para adaptarlo a la ciudad tras contar con la participación ciudadana.

Este "repensando" plan "en tiempo récord" salvará 200 plazas de aparcamiento en la ciudad, no restringirá la circulación de vehículos en las zonas perimetrales de la ZBE e incorpora más árboles y zonas verdes. Los trabajos comenzarán a ejecutarse por fases de manera inminente y deberán estar concluidos el 31 de diciembre de 2025, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Según el consistorio, en un comunicado, este nuevo proyecto, diseñado por el actual equipo de gobierno en apenas tres meses, supone una mejora "más que considerable" para los vecinos, que van a ver transformados más de 745.000 metros cuadrados, sin que suponga un problema añadido la accesibilidad a sus viviendas o puntos de servicios.

El nuevo ejecutivo, integrado por PP y Vox, consideraba que el anterior proyecto afectaba "gravemente" a comercios, pymes y autónomos, sobre todo del sector de la hostelería y comercio.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha presentado el proyecto acompañada de los concejales de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo; de Movilidad, Cristian Ramírez; de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá; y de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, entre otros representantes del ejecutivo local, además de los técnicos de las áreas municipales que participan en la iniciativa y miembros de la empresa adjudicataria.

La primera edil de Castellón ha destacado la colaboración de los vecinos en este nuevo rediseño para cumplir los objetivos de esta normativa europea respetando, lo máximo posible, la voluntad de sus conciudadanos.

"Antes de aprobar este proyecto, hemos mantenido reuniones con asociaciones de vecinos y directamente con residentes afectados. Más de 200 personas han querido participar y hacer sus aportaciones que hemos recogido. Castellón no es Madrid o Barcelona en cuanto a los niveles de contaminación. Afortunadamente, las mediciones en Castellón no nos sitúan en niveles contaminantes y así queremos mantenerlo. El nuevo proyecto no restringe el acceso a vehículos, solo en momentos puntuales y cuando los medidores de la calidad del aire lo indiquen, se limitarían los accesos de manera temporal", ha añadido Carrasco.

Nueva versión

El concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha señalado que el proyecto original eliminaba más de 360 plazas de aparcamiento en las calles del centro y que se han recuperado 219. También han aumentado las zonas verdes en un 5 por ciento y los espacios estanciales con sombra en un 195%, un 12% de arbolado más y un 53% más de jardineras que el proyecto original. "Con todo conseguimos una zona más verde y con más aparcamiento que era la principal preocupación de los vecinos", ha apuntado.

"Para mejorar calles con problemas acústicos incorporamos más de 6.000 metros cuadrados de pavimento fonoabsorbente y 19.444 metros cuadrados de pavimento fotocatalítico que reduce la contaminación", ha añadido Toledo.

Para facilitar la movilidad al centro de la ciudad se crearán párkings disuasorios donde aparcar con un precio simbólico y, desde allí los castellonenses podrán desplazarse al centro fácilmente con autobuses o TRAM con billete gratuito.

"Para hacer compatible el aparcamiento en las zonas residenciales donde se pierden plazas de estacionamiento hemos llegado a acuerdos con párkings con abonos un 40% más baratos que el abono normal para los vecinos. Las plazas que se recuperan serán 'zona verde', es decir que será aparcamiento gratuito reservado para los residentes. Se mantienen las plazas de carga y descarga de movilidad reducida", ha explicado Toledo.

Una de las principales novedades en materia de tráfico vial, con respecto al inicial es que la calle Herrero se convertirá en una vía de un carril, para ampliar las aceras y aumentar el arbolado, pero conservará dos carriles de tráfico rodado a la altura del Teatro Principal; la calle Navarra seguirá abierta al tráfico y conservará las dos líneas de aparcamiento; la calle Asensi se convertirá en una vía de un carril, para ampliar las aceras y aumentar el arbolado y la plaza Clavé mantendrá la circulación en los dos sentidos.

Las aceras de todas las zonas de actuación se ampliarán, para cumplir con la normativa en materia de accesibilidad y movilidad, también para las personas con movilidad reducida. También se aprovechará la intervención urbanística para analizar el estado de los servicios públicos del subsuelo y renovar aquellos tramos que presenten problemas en la actualidad -alcantarillado y desagües-.

Además, se aprovechará la actuación para aumentar el mobiliario urbano, especialmente en lo que se refiere a elementos como bancos y papeleras. Todos serán, a petición vecinal, con respaldo, reposabrazos y cumpliendo con las normas de accesibilidad.

El proyecto propuesto por el equipo de gobierno de Castellón no supone una liberalización del tráfico, sino una compatibilización de la normativa europea de obligado cumplimiento para la ciudad con una mejora de la calidad de vida y de los espacios públicos reservados a la ciudadanía, sin renunciar al calmado del tráfico de vehículos.