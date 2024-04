"¡Machista!": Gritos y amenazas en el pleno del Ayuntamiento de Valencia

El ataque "machista" del futuro portavoz del PSPV o los tuits "racistas" de una concejala de Vox desatan una bronca que podría acabar en los tribunales.

Insolencias, insultos, gritos y amenazas. Ese ha sido el nivel del bronco debate entre los concejales del Ayuntamiento de Valencia que podría acabar en los tribunales. Las sesiones parlamentarias de la capital valenciana viven un periodo convulso con una oposición provocativa que aprovecha las salidas de tono de Vox para tensar la relación entre los socios de gobierno.

El joven y futuro portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha sido sonrojado por vejar innecesariamente a la concejala de Hacienda del PP que casi le dobla la edad en un debate sobre la modificación de los presupuestos. El que será sucesor de Sandra Gómez cuando esta se marche al Parlamento Europeo ha tachado de "chapuza" el presupuesto anual municipal por emplear una partida para inversiones en parques, playas, pagos a funcionarios y ayudas sociales en lugar de para amortizar la deuda, como advierte un informe del interventor. Un documento que Sansegundo ha leído en voz alta y ha dado lugar a varias interpretaciones. "No se trata de que lo entienda, sino que se trata de que al menos haga como que lo entiende cuando lo lea en voz alta", ha vacilado el socialista. "Machista, eres un machista", ha estallado a gritos contra él la 'popular' Mª José Ferrer Sansegundo reprobándole por su actitud. El portavoz socialista ha agachado las orejas y no ha replicado al respecto.

Otro comentario "machista" que ha espetado Borja Sanjuan es el que ha dirigido a Vox. "Es una mina su concejala", en alusión a Cecilia Herrero por sus ya conocidos y polémicos comentarios en redes sociales. El PSPV había presentado una moción para reprobar a la concejala. Toda una "cacería" en palabras del PP, por lo que los partidos de gobierno han aprobado una moción alternativa que condena el racismo, pero rechaza reprobar a Herrero.

Concretamente, Sanjuan se ha sacado de la manga una imagen de un par de tuits impresos de la concejala de Vox. "Somos negros. Ya podemos saquear Louis Vuitton y Apple y hacer que se arrodillen y nos besen los pies". Así ironizó reaccionando a un titular de prensa que recogía un estudio que determina que los españoles no son de raza blanca. "Tiene una concejala racista y usted ampara ese comportamiento", le ha reprochado al teniente alcalde segundo Juanma Badenas con quien la concejala señalada mantiene una relación sentimental. Badenas ha recordado que el único partido "condenado por sentencia son ustedes por criminalizar por razón de etnia o nacionalidad en 2021" y que "el único partido que tiene un vicesecretario general" de color es Ignacio Garriga de Vox.

"Sonrisa mapache contra lágrimas de facha"

Herrero ha amenazado con acudir a la vía judicial por las "injurias" del representante socialista alimentadas también por un Compromís que llama "cómplice" a la alcaldesa del PP. Les ha invitado a "reflexionar como lo ha hecho Pedro Sánchez" y a "madurar". Ha criticado que la política no es "hacerse fotos con camisetas" reivindicativas como la que portan precisamente los portavoces de PSPV y Compromís. "Esto no va de sonrisa de mapache contra lagrimas de facha", ha añadido pidiéndoles que retiren "inmediatamente las afirmaciones injuriosas que atentan contra mi honor, falaces que me califican como racista". De lo contrario, la concejala de Vox ha amenazado con tomar "acciones legales oportunas".

Tras ello, también se ha desatado una discusión entre la alcaldesa Mª José Catalá que moderaba la sesión plenaria y los portavoces amonestados por interrumpir sin estar en posesión del uso de la palabra: "Pero vamos a ver señor Sanjuan, qué no me haga usted un lio", ha zanjado. Finalmente, el equipo de gobierno PP-Vox ha aprobado el texto alternativo que rechaza "cualquier expresión de racismo en nuestra sociedad y exige cumplimiento del respeto y el ordenamiento jurídico que defiende la igualdad de todos los españoles.