El jueves de protestas se salda con dos detenidos en Castilla y León

A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil, la situación se torna cada vez más tensa, con epicentros en Salamanca, Palencia, Soria y León, desafiando la capacidad de las autoridades

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha cifrado en 400 los tractores que han participado en la manifestación convocada el jueves por el sindicato agrario en la provincia palentina para dejar patente "el hartazgo" del sector ante los precios de los productos, la "excesiva" burocracia y la PAC. A las 13.30 horas, la Policía Nacional cifra en 290 los tractores participantes en las movilizaciones.

El coordinador de UCCL en Palencia, José Manuel González Palacín, ha querido realizar una "llamada de atención" al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que abra una mesa de negociación "lo antes posible" y empiece a cambiar aspectos fundamentales para el sector.

Se ha quejado de la carga burocrática porque están "más tiempo haciendo papeles que trabajando las tierras o cuidando al ganado"

Ha explicado que hay aún hay un mes para cambiar el plan estratégico de Bruselas, como rebajar unas "excesivas" exigencias medioambientales que fueron diseñadas hace ocho años cuando en la actualidad la coyuntura es totalmente diferente.

"Tenemos que conseguir que el ministro se ponga de acuerdo con asociaciones agrarias y rebajar las exigencias medioambientales, eliminar el cuatro por ciento de barbecho y que las ayudas sean para los profesionales" ha subrayado. Asimismo, se ha quejado de la carga burocrática porque están "más tiempo haciendo papeles que trabajando las tierras o cuidando al ganado" ha aseverado.

El coordinador de UCCL en la provincia de Palencia ha lamentado no participar "todas las organizaciones juntas"

En este sentido Palacín ha manifestado que confía en que Planas esté dispuesto a introducir cambios, pero advertía que hay que llegar a "acuerdos concretos y que sean reales" porque si no, seguirán con las reivindicaciones ya que no puede irse a casa "con las manos vacías".

En otro orden de cosas, el coordinador de UCCL en la provincia de Palencia ha lamentado no participar "todas las organizaciones juntas" en las manifestaciones. "Hemos mandado una carta formal y nos han dicho que no era el momento, nosotros lo hemos intentado".

Pedimos que la gente tenga paciencia y acepte las molestias que vamos a causar

Asimismo, respecto a los cortes de carreteras, González Palacín ha mostrado el apoyo de su sindicato, aunque ha recomendado que se hagan en colaboración con la guardia civil porque es una medida de presión "muy fuerte y no hay que tensar la cuerda" ahora que tienen el apoyo de la opinión pública.

"Pedimos que la gente tenga paciencia y acepte las molestias que vamos a causar. No queremos ir más allá ni molestar más de lo necesario, aunque es imposible no molestar, pero nuestra intención es no jorobar a la gente" ha finalizado.

Detenciones en León

Tres manifestantes han sido detenidos esta noche en las protestas que están realizando los agricultores y ganaderos en varios puntos de la provincia de León, en la que se han producido cuatro cortes de diferentes carreteras, como consecuencia de la quema de "diferentes elementos".

Los tres detenidos son supuestos autores de un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad, ocurridos en el transcurso de las protestas en las cercanías del polígono industrial de Villadangos del Páramo, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Otros incidentes

En la jornada del jueves, a las 08:50 horas, se ha producido el corte de la N-630, ambos sentidos a la altura de La Robla, por un grupo de 20 personas, aunque minutos después se pudo restablecer el tráfico.

Sin embargo, entre las 22.00 horas del miércoles y las 07.00 horas del jueves, se han producido varias protestas que han afectado a la circulación en varias carreteras y en las autovías A-66 y en la autopista AP-66.

En la N-630, a la altura de Sariegos, también se registro la quema de pacas de paja y plásticos

Así, a las 23.40 horas se producía el corte parcial de circulación en la A-66, a la altura de La Antigua, por la quema de un neumático, mientras que en la N-120, en Villadangos del Páramo, en sentido Astorga, se ha producido otro corte por la quema de pacas de paja y pellets.

Pasada la medianoche, en la N-630, a la altura de Sariegos, también se registro la quema de pacas de paja y plásticos, mientras que en la AP-66, en Caldas de Luna, en dirección Asturias, se ha registrado también la quema de diez neumáticos.

Protestas en Ávila

Unos 150 tractores, según la Policía Local de Ávila, -400 según los organizadores- se han dado cita este jueves en la capital abulense en una movilización que las organizaciones agrarias han calificado de "histórica" para tratar de "salvar el campo".

Desde las 11.00 horas, la explanada trasera del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de la capital abulense se comenzaba a llenar de agricultores, ganaderos y particulares, a pie y en tractor, que se concentraban de manera ordenada para la tractorada prevista a partir de las doce de la mañana.

Durante esa hora han llegado tractores de manera intermitente por distintas entradas a la ciudad, aunque principalmente por la carretera de circunvalación de entrada desde Salamanca, punto cercano a la salida de esta concentración.

Declaraciones de las organizaciones agrarias

Representantes de las tres organizaciones agrarias que convocaban esta cita -Asaja, UCCL y UPA-COAG- han hablado con los medios antes de partir en procesión por las vías de la ciudad hasta la Subdelegación de Gobierno, donde posteriormente se ha leído un manifiesto.

El presidente de ASAJA en Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha asegurado que los motivos de esta manifestación son claros y se pueden resumir en tres grandes bloques.

"Pedimos precios justos", ya que todo ello está repercutiendo en el consumidor también

El primero de ellos serían los "ataques continuos que sufrimos" por ecologistas y administraciones. "Estamos hartos", ha asegurado, al igual que, en segundo lugar, ver cómo la rentabilidad del trabajo en el campo merma.

"Se han incrementado desmesuradamente por dos o por tres los costes de producción del agricultor y del ganadero" y las importaciones de terceros países vienen a España con otros requerimientos de producción distintos a los estándares que se exigen en la Unión Europea. "Pedimos precios justos", ya que todo ello está repercutiendo en el consumidor también.

Todo ello ha provocado que el "hartazgo haya llegado al campo"

El último bloque al que ha hecho referencia Pino ha sido la burocracia que tiene que pasar ahora el agricultor, "con esa política agraria comunitaria tan enmarañada, con ecoregímenes con una condicionalidad que nos impide hacer una actividad normal".

Todo ello ha provocado que el "hartazgo haya llegado al campo y eso hace que haya manifestaciones, que se estén bloqueando todas las carreteras y que necesitemos que la sociedad, que la Unión Europea y que el Gobierno sepan que así no se puede continuar".

En resumen, y para ASAJA, las críticas se concentra en la Agenda 2030, "que está salpicando a todas las políticas, ha asegurado, no solo a las agrarias, por lo que piden su eliminación".