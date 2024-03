El recado de Lara Dibildos a su ex, tras el sonado escándalo Conde-Pumpido

La actriz ha concedido una entrevista en exclusiva a Sonsoles Ónega cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de su madre, la mítica presentadora Laura Valenzuela.

La empresaria Lara Dibildos se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles recordando a su madre, Laura Valenzuela, en el primer aniversario por su muerte. La actriz y presentadora también quiso hacer un repaso a su trayectoria profesional, aunque tampoco se negó a contestar a las preguntas más personales que le han realizado los colaboradores del programa de Sonsoles Ónega.

La actriz volvió al foco mediático tras la detención del que fuera su pareja, Cándido Conde-Pumpido, acusado por una joven brasileña de un delito de agresión sexual. Un hecho que terminó archivado por falta de pruebas, pero que salpicó a Lara, al ser la última pareja conocida del abogado.

Tras el escándalo, en el que Lara se mostró cauta y confiando en la presunción de inocencia de Cándido, se les volvió a ver juntos hace unos días, en unas imágenes que muchos interpretaron de posible reconciliación tras cerrarse la causa que tuvo en jaque a Conde-Pumpido durante meses.

La actriz ha querido aclarar los rumores que le relacionan de nuevo con el abogado, negando una reconciliación sentimental: "Mi corazón está estupendamente", confesaba en el programa de Y ahora Sonsoles al preguntarle sobre una posible segunda oportunidad al amor. "Nadie me da disgustos, pero tampoco alegrías", explicaba Dibildos sonriente, "Tampoco estoy sola, hay que diferencias estar soltera con estar sola", decía, señalando que tiene buenos amigos y una familia estupenda que la apoya, pero ninguna pareja sentimental.

También hizo referencia a las fotografías publicadas con el abogado, dejando claro que fue por una cuestión que nada tenía que ver con nada sentimental, a pesar de que no ha negado que siga teniendo afecto a su ex pareja: "Volvimos a contactar porque yo tenía un problema y me ayudó" y más tarde le correspondí en un tema suyo personal, y de ahí que "nos pillaran juntos".

Lara declaró que, aunque ahora no mantienen ningún tipo de contacto, no descarta que un futuro puedan mantener una amistad, como ha ocurrido en el caso de Álvaro Múñoz Escassi, con el que tiene una relación muy sana y especial, como ellos mismos reconocen.