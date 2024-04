Los audios de Paola Olmedo muestran la cara oculta de la nuera de Carmen Borrego

Desde que José María Almoguera clavó un puñal en la espalda de su madre el foco mediático se había centrado en el nieto mayor de Teresa Campos. Pero ahora ha cambiado todo radicalmente.

A vueltas con el penúltimo culebrón de Las Campos que copa minutos y minutos en la parrilla de Telecinco y calentando la entrevista de Carmen Borrego en De Viernes, el TardeAR de Ana Rosa Quintana desveló este jueves unos audios que han dejado a Paola Olmedo en no muy buen lugar.

Y es que el magacín de tarde de Mediaset se hizo eco de las grabaciones de un amigo de la expareja de Paola criticando la personalidad de la nuera de Borrego: no solo se le acusa de interesada sino también de racista, entre otras lindezas.

El protagonista de los audios es el compañero de trabajo de la anterior pareja de Olmedo y explica que ambos terminaron muy mal en el pasado. "Acabaron muy mal porque tenía muchas peleas, muchas discusiones". En las grabaciones de marras comenta ella se acercó a José María Almoguera por conveniencia: "Es un chico que viene de una familia bastante acomodada, le ayudó a montar sus cosas... Creo que no elige, o no elige al azar o creo que es más por interés que por amor con quien está ahora mismo, que es el hijo de Carmen Borrego".

Además, asegura que se movía en entornos de gente pudiente: "Ella frecuentaba sitios donde iba gente de alto poder adquisitivo, nunca da puntadas sin hilo... Le gustaba poco trabajar y mucho disfrutar del dinero de otros".

Paola Olmedo ¿reniega de su origen latinoamericano?

Por último, confiesa que reniega de su origen latinoamericano: "Es bastante racista... Ella no quería ser relacionada con gente de fuera". De hecho, según este testimonio nunca comentaba que era de Argentina si no era estrictamente necesario: "Si no era alguien de muy de su entorno o por necesidad, ella nunca decía que era de fuera".

Cabe señalar que después de la impactante exclusiva de Almoguera y Olmedo contra Borrego, el foco mediático se centró en José María y Paola quedó en un discreto segundo plano pero TardeAR ha "reparado" este punto investigando un poco más sobre la nuera del momento.

A saber, nació en 1987 en Argentina. Poco después, se trasladó a Paraguay, el lugar originario de su familia y donde se cría. Con tan solo 20 años, se convierte en madre al tener a su primera hija con otra pareja y se traslada a vivir a España. Vivió unos años en Madrid, pero también dejó la ciudad para trasladarse a Valencia. Con su pareja de entonces tuvo demasiados problemas y no fue una etapa feliz para ella.

Tras acabar en los tribunales y ganar el juicio contra su ex, Paola y su hija volvieron a Madrid. Vivió otro amor poco después de lo ocurrido en Valencia al introducirse en el mundo de las motos. Con esta nueva relación tuvo su segundo hijo, pero finalmente se separó de él.

Gracias a un amigo de su pareja conoció finalmente a José María Almoguera Borrego y se terminaron casando en mayo de 2022. Un año después tuvieron un hijo el 4 de junio de 2023. Sin embargo, tan solo dos meses después confirmaron que su relación se terminó abriéndose una telenovela que tiene a los espectadores en vilo.

Claro que no tanto como otros días, porque este jueves TardeAR frenó su progresión ascendente de toda la semana y bajó al 11.7% share y 875.000 espectadores, sus cifras más bajas desde el viernes pasado. Eso sí, volvió a imponerse a su rival directo Y Ahora Sonsoles de Antena 3, que hizo un 10.7% y 768.000.