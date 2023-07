Madrid despide a Carmen Sevilla con sonadas ausencias pero también presencias

La Novia de España finalmente tendrá la despedida que se merece y que no tuvo antes. ESdiario ha tenido acceso a la lista de nombres que pueden copar los titulares más amables y los que no.

La Novia de España será recordada este jueves en la Iglesia de San Antón en la calle Hortaleza de Madrid. El funeral será oficiado por el padre Ángel. Una misa por el alma eterna de Carmen Sevilla en vísperas del día del Carmen, 16 de julio. Este acto religioso ha sido organizado por el empresario y futurólogo Rappel.

En los últimos días se han dado diferentes versiones sobre la asistencia Augusto Algueró, único hijo de Carmen Sevilla, al funeral. Algueró mostró su agrado a Rappel cuando se le informó de la organización de este acto religioso. No confirmó ni desmintió su presencia. Según la información con la que cuenta ESdiario de este mismo jueves, no tiene intención de asistir al funeral por la memoria de su madre. Así se lo hizo saber a unos amigos la noche de este miércoles. Otra cosa es lo que le dijera a Rappel el día que pudieron hablar después de sucesivas llamadas sin respuesta por parte de Augusto Algueró.

El hijo de Carmen Sevilla no quiso que su madre fuera despedida por sus amigos más allegados y el pueblo que creció con sus películas y admirando su belleza. La única declaración a la prensa fue a la salida de la incineración y aseguró a los medios que había consultado a su familia sobre la despedida a su madre y habían llegado a este acuerdo.

Los nietos de Carmen Sevilla ya conocen la envergadura artística de su abuela

La única familia directa de Carmen eran su hijo y sus dos nietos. Las palabras de Algueró se contradicen con la verdad de la historia. Quien no quiso despedida fue Augusto. Aquí no hubo referéndum. No había con quien. No había más consultas que la suya. Y la suya fue la que se ejecutó. ESdiario también conoce que los nietos hubieran preferido que su abuela tuviese un funeral como Carmen Sevilla y no sólo como madre o abuela. Los nietos ya son conocedores de la envergadura artística de su abuela.

Este jueves a la Iglesia de San Antón acudirán rostros conocidos para el gran público y que formaron parte de la vida de Carmen Sevilla. Grandes amigas como la bailaora María Rosa, Marily Coll. Su gran confidente y amiga durante décadas, Normal Duval no podrá acudir al funeral porque se encuentra en Palma de Mallorca. Con Norma compartió a una de las personas más importantes en la vida de la vedette Duval y la actriz Carmen Sevilla, a Agripina. La mujer que fue las manos y los pies de una y otra. “A Carmen Sevilla la llevo en el corazón. Y siempre la llevaré. No quiero hacer ninguna declaración al respecto” asegura Duval a ESdiario.

Madrid despide a su cara bella. A la mujer que se reinventó después de su retiro en la finca de Vicente Patuel. Telecinco la acogió en la época de Valeria Lazarov y allí noche tras noche dio fortuna al Telecupón. Su última parada televisiva fue en Cine de Barrio en TVE. Ahora Carmen Sevilla será despedida como no se pudo hacer el día de su sepelio.