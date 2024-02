La condena de Antonio Tejado que ratifica la crueldad de sus movimientos

La ex concursante de GH VIP, Candela Acevedo, se sienta en “De viernes” para explicar de primera mano el temor que le producía la simple presencia de Tejado en televisión.

El sobrino de María del Monte, Antonio Tejado se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la actualidad rosa en las últimas semanas y no son pocos los testimonios que van descubriendo su cara más amarga.

El ex colaborador de diferentes espacios televisivos, que empezó en Canal Sur de ayudante de la tonadillera, sigue en prisión preventiva después de saberse su implicación en el robo en el domicilio del matrimonio, el pasado mes de agosto. Sin embargo, no es la primera vez que Tejado se encuentra en deuda con la justicia.

Una condena a siete meses de cárcel

Así lo confirmaba ayer la que fuera su pareja durante tres años, Candela Acevedo, quien se vio implicada en un escándalo en el que Tejado hacía público material pornográfico sin su consentimiento y por el que habría sido condenado. La presentadora de televisión destapó las desagradables situaciones que vivió durante su relación con el detenido, asegurando que tenía lagunas mentales alrededor de aquellos vídeos. Sin embargo, aunque había condena firme, no llegó a denunciar públicamente estos hechos.

Acevedo, que se sentaba ayer en ¡De viernes! para narrar su historia en primera persona, asegura haber sentido miedo del sobrino de la cantante, lo que le provocaba que el simple hecho de verle o de escucharle, le generaba una sensación de pánico indescriptible.



“No me encuentro capaz. Tengo miedo, tengo terror, pienso que puede hacerme algo malo. Así es como yo me siento. Entonces, yo no me encuentro capacitada para denunciarlo por miedo. Prefieres estar ahí, sufriendo lo que estás sufriendo para no esperar que te pase algo peor”, confesaba la joven a José Antonio León.

Las declaraciones se suman a las realizadas en los últimos días: “A lo mejor la cárcel le viene bien para reflexionar. Me he sentido humillada y maltratada. Para mí es un infierno cada vez que me le encuentro en Sevilla. Yo no sé si es culpable. Yo sé donde está y yo creo que ahí está bien para no hacer daño a más gente. Él me acosa a altas horas de la noche. Yo le denuncié dos veces, yo quería meterlo en la cárcel. Este señor me ha hecho vivir una película de terror”, afirmaba rotunda Acevedo en el programa.