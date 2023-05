Varapalo: la familia de Urgandarin expulsa de su vida a Ainhoa Armentia

Los dos viven actualmente un "amor adolescente" pero tienen motivos para la preocupación por culpa de la familia del exduque de Palma. No todo es un camino de rosas para los dos tortolitos.

Hay titulares tan llamativos en la prensa rosa como este: “Urdangarin y Ainhoa, amor adolescente”. Recogen el momento dulce de una relación que ya no es ningún secreto. Un amor polémico ya que cuando surgió ambos amantes tenían sus correspondientes cónyuges, en el caso de Iñaki Urdangarin nada más y nada menos que la Infanta Cristina.

Pero los Borbón ya no son un inconveniente para la pareja y sí la familia de Iñaki Urdangarin. Vanitatis lo tiene claro y especula en un reciente artículo sobre la posibilidad de una boda entre el ex duque de Palma y Ainhoa, cuestión que el portal descarta categóricamente por culpa de la familia Urdangarin: “Los dos son conscientes de que, en el ambiente tradicional y clásico de la Vitoria en el que se mueven, su relación, tan pública y tan conocida, no es del agrado de su círculo. Además, lo hemos dicho ya, la familia Urdangarin, al menos la mayoría de los hermanos de Iñaki, no acaban de ver con buenos ojos la relación”.

La publicación, al margen de los problemas familiares para ese futuro enlace, cuenta cómo se encuentra la pareja.

Por Barcelona ya no pasa; nadie recuerda la última vez que fue a Ginebra a ver a su hija Irene; está todo el día, según cuenta su entorno, "pegado a Ainhoa". La relación de ambos se ha convertido en un búnker en el que nadie penetra.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, como dos adolescentes

"Son como dos adolescentes", aseguran personas muy cercanas al todavía marido de la infanta Cristina que no dan crédito a las pasiones de su amigo. Es más, afirman incluso que "ha hablado alguna vez de casarse" con su pareja, algo que todos ven descabellado. Incluso él es consciente de que, en estos momentos, una decisión de este tipo perjudicaría a la relación con sus hijos.

Y habla el citado medio sobre cómo está la cosa actualmente entre el ex duque y la vasca: La relación entre ambos dura ya casi dos años, aunque ellos dos siguen locos el uno por el otro. Como el primer día o más incluso. Quienes los conocen nos informan además de que cuentan con poca confianza de su entorno, que los Urdangarin, por ejemplo, no lo terminan de ver claro.

Y, un apunte, parece que Iñaki Urdangarin sólo vive para su actual pareja, a juzgar por lo que asegura el mencionado portal… “Todos sus planes, que son muchos, nos dicen, están gestionados con Ainhoa. Desayunar, comer, merendar y cenar, todo lo hacen juntos. Y eso que no viven bajo el mismo techo. Todavía”.