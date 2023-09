Ganadora de GH VIP confunde a Parada con Santiago Segura y se lía en Telecinco

Calentando motores para la nueva edición del reality más veterano de la pequeña pantalla patria, la cadena de Mediaset puso en práctica lo que parecía una idea luminosa y terminó en anécdota

A punto de volver a la pequeña pantalla de Telecinco una de sus grandes bazas de ayer, hoy y siempre, los demás programas de Mediaset siguen calentando el ambiente para el flamante estreno de la nueva edición de Gran Hermano VIP, que aterriza el jueves que viene.

Y para alimentar la expectación de la octava edición de versión famosos del veterano reality, nada mejor que contar con dos grandes vencedores del concurso por excelencia pensó este domingo el Fiesta de Emma García: Ismael Beiro y Miriam Saavedra.

Fue precisamente la ganadora de GH VIP 6 la que protagonizó el gran momentazo este domingo en el magacín de corazón de fin de semana de Telecinco. Y todo porque Miriam Saavedra confundió José Manuel Parada con Santiago Segura para despiporre del personal.

Tal y como contaron los colaboradores, antes del comienzo del programa Miriam y Parada se encontraban en la sala vip, momento en el que Saavedra saludaba al colaborador asegurándole que le encantaban sus películas: "Yo pensaba que me lo decía por Cine de barrio, pero luego me he enterado de que me ha confundido con el gran Santiago Segura, que no entiendo por qué porque yo soy mucho más feo que él".

Miriam Saavedra y su lío con Santiago Segura

Cuando los colaboradores comenzaron a reírse por lo sucedido, Miriam se quedó descolocada porque pensaba que todo se trataba de una broma: "Me están tomando el pelo, sí que es Santiago Segura".

Fue Luis Rollán quien le explicaba quién era realmente el hombre que tenía sentado a su lado: "Ay, perdón, estaba convencida de que eras tú", se disculpó ella sonrojada.

No se le dio mal a 'Fiesta' con la anécdota este domingo ya que el magacín de Emma García anotó un 9.9% de cuota de pantalla delante de 927.000 espectadores, frente al 9.5% y 823.000 del sábado.