Telecinco explota la bomba telefónica de Aldón que parte de risa a Gloria Camila

El impacto de la noticia que protagonizó en directo en plató la exmujer de Ortega Cano lo resumió en tan solo 10 palabras la que fuera su hijastra nada más conocer lo que había sucedido.

Tal y como iban las cosas de rápido se veía venir y fue el programa Fiesta de Emma García en Telecinco el que se llevó la exclusiva en vivo y en directo: Ana María Aldón se casa.

Esta fue la inesperada sorpresa que la pareja tenía reservada para este comienzo de temporada del programa de corazón de Mediaset los fines de semana.

En esta ocasión fue su pareja, Eladio, el que aprovechó una llamada telefónica al programa en el que trabaja su novia para declararle su amor incondicional y atreverse con una pedida de mano.

Lejos de un gran despliegue, la pareja lo hizo todo por teléfono y a distancia el uno del otro: "Eres maravillosa" aseguraba un enamorado Eladio adelantando que podría pasar el resto de su vida con ella e incluso casarse, una propuesta que termina haciendo en directo.

"Vamos a darle un poquito de forma a esta relación que tenemos tú y yo, vamos a celebrarlo con todos y que te quiero" comenzaba diciendo la propia Ana María cuando acaban de celebrar su quinto mes de relación. Finalmente, Eladio formula la pregunta "¿Te quieres casar conmigo?" para la que obtuvo una respuesta de lo más clara: "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo".

De lo más feliz y enamorada, Ana María también aprovechaba el momento para agradecerle a su futuro marido lo feliz que la ha hecho en estos meses juntos: "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa, pero es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".

Gloria Camila primero se ríe y luego fulmina a Aldón en solo 10 palabras

Escasas horas después y desconocedora del bombazo, Gloria Camila rompía espontáneamente a reír al escuchar la noticia y, sin perder la sonrisa del rostro, transmitía sus mejores deseos al futuro matrimonio ante los reporteros que le preguntaron: "Que sean muy felices y que coman perdices" comentaba.

Intentando huir de la prensa para evitar más preguntas sobre el inesperado compromiso, la hija del torero hablaba alto y claro sobre lo que espera una vez Ana María Aldón se dé el 'sí, quiero' con Eladio. Con una frase de apenas 10 palabras, la hija de José Ortega Cano fulminaba a la que fue su madrastra y cuya relación en los últimos tiempos era de todo menos buena: "que sea muy feliz y no jodan a los demás".

Aunque no desveló si esperaba esta noticia, su cara de asombro al escuchar lo ocurrido durante el directo dejaba bastante claro que no entraba dentro de sus planes escuchar tal anuncio.

Impactante noticia para todos que tuvo fiel reflejo en los audímetros para el Fiesta de Emma García en Telecinco, que anotó este domingo un 10.1% de cuota de pantalla y 976.000 espectadores (el mayor número desde que comenzó la nueva temporada).