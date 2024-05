Conde-Pumpido detenido e ingresado tras un altercado a la puerta de Mediaset

Los servicios de seguridad de Telecinco y Cuatro no consiguieron tranquilizarlo. La actitud y los insultos iban a más. Los análisis que le hicieron dan positivo en sustancias.



Noche complicada en los estudios centrales de Telecinco y Cuatro en la zona de Fuencarral en Madrid. Aún no había amanecido y el hijo del presidente del Tribunal Constitucional se presenta a las puertas de Mediaset.

Conde-Pumpido buscaba encontrarse con Nacho Abad en Mediaset

Está incontrolable. Nervioso. Alterado. Y con expresiones que corresponden a una persona con ingesta elevada de sustancias. Así lo corrobora después su analítica. El que fuera novio de Lara Dibildos quiere acceder a estas instalaciones mediáticas porque desea encontrarse con el periodista Nacho Abad y partirle la para por la entrevista que protagonizó con Viviane. La señorita que había asegurado unos días antes que había sufrido malos tratos y por el que fue detenido.

Los servicios de seguridad de Mediaset no han conseguido tranquilizarlo. La actitud y los insultos iban a más. Un nivel elevado de enajenación. La seguridad del grupo mediático decide llamar a la policía. Inmediatamente llegan y lo tienen que detener. Los análisis son positivo en sustancias. La actitud es propia de un alteración del sistema nervioso y cognitivo. Cándido Conde-Pumpido no consigue entrar en razón. No hay posible entendimiento.

Cándido Conde-Pumpido, ingresado y medicado para volver a su ser

Un vez detenido por la Policía tiene que ser trasladado a un centro hospitalario donde permanece ingresado y en estos momento con la pertinente medicación para volver a situarlo en su ser. La situación ha sido muy complicada en esta madrugada al tiempo que amanecía. Hubo miedo.

El hijo de presidente del TC no se podía controlar. Conde-Pumpido quería arremeter directamente contra el presentador de En boca de todos producido por Mandarina. A esas horas, Nacho Abad ni estaba ni se le esperaba en los siguientes minutos. Llega más tarde.

Un nuevo episodio del abogado que ha sido dos veces denunciado por Violencia de Género. En la primera situación se archivó. La segunda está pendiente. Fue puesto en libertad provisional la semana pasada. Cuando las consecuencias de la Ley del Sólo sí es sí recaen en quienes la aplaudieron. El dolor y el sufrimiento será menor por empatía.