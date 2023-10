Ana María Aldón desvela el delicado estado de salud en el que se encuentra

La exmujer de José Ortega Cano ha hablado de como está su estado de salud tras el último enfrentamiento que ha tenido con su hija Gema Aldón.

La vida de Ana María Aldón se ha convertido en una montaña rusa de emociones en las últimas semanas. Si hace casi un mes su novio Eladio la sorprendía pidiéndole matrimonio en pleno directo y tan solo cinco meses después de comenzar su relación, ahora la exmujer de Ortega Cano ha desvelado que su estado de salud es cada vez más delicado.

Y es que la salud de Ana María Aldón empeoraba a raíz de una fuerte discusión con su hija Gema Aldón, que se pronunció en contra del compromiso entre su madre y su novio: "Se ha precipitado, no me ha sentado nada bien la noticia. Se está equivocando. No le he dado la enhorabuena y le voy a decir que no se case. Ya estoy harta de aguantar hermanastros y hermanastras".

Esas declaraciones no gustaron nada a su madre, que ya estaba bastante enfadada con su hija después de que esta decidiera abrirse un perfil en una famosa red social para adultos, en la que recibe dinero a cambio de compartir imágenes subidas de tono.

Ana María Aldón se plantea dejar la televisión

Harta de ir enfrentándose con su hija de plató en plató, Ana María Aldón revelaba en "Fiesta" que se estaba planteando dejar la televisión debido a los problemas de salud que estas peleas con Gema Aldón le estaban provocando. Tal y como adelantó Aurelio Manzano, la ex de José Ortega Cano tiene un importante problema en el corazón que estaría empeorando por esas diferencias con su hija.

"Lo estoy pasando muy mal y llevo mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo un problema de corazón, que eso no lo cuento, y me está afectando", ha empezado explicando Ana María Aldón tras ser preguntada por Manzano. Un problema que, tal y como ha revelado posteriormente, arrastra desde que estaba embarazada de su hijo, José María.

Y es que, a raíz de los enfrentamientos con Gema Aldón, las pulsaciones de Ana María se han disparado hasta cifras muy peligrosas: "Me encuentro a veces con las pulsaciones a 180 o en 43. Me dan bombazos y no sé que hacer. Debería ir a revisiones, que lo he dejado. No puedo estar así.

La salud mental sigue dando problemas a Ana María Aldón

Pero a esos problemas de corazón, hay que sumarle los problemas de salud mental que afloraron hace ya más de un año a raíz de la crisis y posterior separación con José Ortega Cano, unos problemas que ya la obligaron a alejarse de la televisión en agosto: "Yo tengo mi problema de la cabeza. Tengo un problema de salud mental y tengo que convivir con eso todos los días. Y a veces me cuesta mucho salir adelante".

Por último, la diseñadora quiso mandar un mensaje a Ortega Cano, que recientemente confesaba su ilusión por volver a enamorarse: "Está joven todavía y tiene vida, hay que enamorarse y vivir. Yo estoy muy feliz".