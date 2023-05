Sálvame hace el programa que los críticos querían cuando les llamaban telebasura

Por cachondeo y guasa que no quede. Ahora que la fecha de su fin está fijada y establecida los miembros del magacín de Telecinco ha tirado de refrán: para lo que les queda en el convento...

Otra cosa se les podrá echar en cara pero por sentido del humor no será... El equipo de Sálvame ha decidido echarle mucha guasa a su despedida y desde que se conoció la noticia de su fin no ha parado de ironizar y parodiar su propio cerrojazo.

Este jueves las presentadoras y los colaboradores arrancaban la tarde juntos en el centro del plató del programa y lo hacían con un dulce en la mano porque arrancaba la versión "algodón de azúcar" del programa: "Empezamos una nueva etapa, sean todos ustedes, queridos espectadores, bienvenidos", anunciaba Terelu Campos.

"Agradecida me encuentro yo también de estar en un programa tan blanco, familiar, y sobre todo amable con nuestros famosos", dice Lydia. "Sálvame algodón de azúcar, el anodino programa sin sentimiento, sin emoción y sobre todo sin lágrimas". Este fin de fiesta debería estudiarse. pic.twitter.com/5W2IYLlLHn — Paloma Rando (@palomarando) May 11, 2023

"Vamos a hacer el programa que los críticos de televisión nos han pedido que hiciéramos cuando nos llamaban telebasura", continuaba explicando Adela González, suponiendo que los "haters" del programa estarían "de enhorabuena" porque en el programa no iba a haber "cabida para los gritos".

'Sálvame' se transforma en 'Sálvame Algodón de azúcar", el programa blanco y familiar de la nueva Telecinco sin discusiones, gritos ni abandonos de plató entre lágrimas pic.twitter.com/C9mtrIyYhL — Tweets de tele (@teletuits) May 11, 2023

Con no poca retranca Terelu aseguraba a todos los espectadores que, a partir de ahora, su siesta "no será interrumpida" ya que no habrá ni disputas ni lágrimas entre los tertulianos "comedidos, moderados y respetuosos". Todos ellos estaban dispuestos a analizar la actualidad "de la alta sociedad" pero siempre "desde el afecto".

David Valldeperas anuncia desenfreno hasta el próximo 23 de junio

Momento de arco iris de colores y unicornios con efecto "flú" que diría Sara Montiel que se vio interrumpido por la entrada en plató a gritos del director del programa, David Valldeperas, preguntando qué habían desayunado todos: "¿Esto qué es? ¡Quiero el tono alto!", clamó.

Dicho esto, daba una noticia a la audiencia: Sálvame acabará el 23 de junio pero hasta entonces quedan 32 días y serán "de desenfreno total". Una nueva fecha que ya adelantó ESdiario el pasado 9 de mayo.