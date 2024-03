Norma Duval intenta humillar a Lydia Lozano y Yolanda Ramos le para los pies

Puede que la ex de Sálvame lo esté dando absolutamente todo como hacía en Telecinco pero en La 1 de TVE el experimento a medio camino se ha metido el batacazo del año. El morbo está servido.

Ya antes de comenzar oficialmente el Baila como Puedas de TVE quedó claro que entre Norma Duval (como jurado del programa de La 1) y Lydia Lozano (como concursante) buen rollo no iba a haber. Y así se está demostrando.

Este lunes se emitió el segundo programa y dos cosas quedaron claras. La primera es que lo de Duval y Lozano tiene mala solución. La segunda es que el talent danzarín de la cadena pública necesita un milagro para cuajar en la audiencia, porque en su segundo asalto las cifras fueron, como mínimo, desastrosas.

Un 5.5% de cuota de pantalla y 402.000 espectadores (todavía más bajo que la semana anterior con 7.1% y 528.000) dejan claro que TVE no ha conectado con la audiencia. De hecho, fue la cadena que menos espectadores consiguió en la noche del lunes por detrás incluso de La Sexta con 460.000 para la película Timadoras Compulsivas.

No digamos ya las primeras posiciones a una distancia sideral para Antena 3 con Hermanos (1.084.000) y Supervivientes en Telecinco (1.078.000). Martínez y Hermanos en Cuatro sedujo a 540.000.

De poco valió que Lydia Lozano esté dando tanto espectáculo o más que cuando estaba en Sálvame o que se quisiera matar a su mítico baile Chuminero de manera metafórica al menos.

Me encanta que el chuminero de Lydia sea un protagonista más del programa #BailaComoPuedas pic.twitter.com/d7seFYYDRD — ZORRISTA | Sálvame a Netflix ya pls (@sanxisco) March 18, 2024

Por no hablar de que la enemistad que se sospechaba entre Lydia y Norma quedó confirmada hasta el punto de que Yolanda Ramos tuvo que intervenir para mediar entre ellas y pararle los pies a la vedette.

Todo surgió después de que Lozano y su coreógrafo bailaran al ritmo de Barry White en una espectacular coreografía con la que Duval fue muy crítica como jurado: "Tienes un mérito enorme porque hacer bailar a Lydia no es fácil, hay que ser realistas", empezó diciendo al coreógrafo antes de valorar los pasos de la periodista: "Cuando subes arriba en el porté, pareces un paquetillo, es decir, tú te subes como que me sube al caballo. También tiene él que ayudarte, pero tu tienes que subir y bajar con más elegancia... porque si no, se ensucia todo".

Yolanda Ramos sale en defensa de Lydia Lozano y en contra de Norma Duval

Poco después la aspirante a bailarina se rompía en llanto y la también jurado Yolanda Ramos salía en su defensa: "Hombre, es que paquetillo es para llorar", le recriminaba a su compañera jurado, "creo que se ha pasado muchos años trabajando lugar y que, de repente, la saquen de ahí y en 48 horas tenga que hacer eso, que ya no somos unas niñas, con los problemas que tiene físicos, eso no es un paquetillo".

Pique en el jurado con la valoración de Lydia Lozano. ¿Se ha subido al porté como un paquetillo?



🔁Clarísimamente sí

❤️Nada, divina estaba#BailaComoPuedas pic.twitter.com/hc8CX2vNRd — Baila como puedas (@BailaConTVE) March 18, 2024

Algo en lo que coincidía la propia aludida, muy ofendida: "Norma, ¡yo no soy vedette, yo soy periodista! No me puedes llamar paquetillo porque me ofende".