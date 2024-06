La gran bronca de Antonio David y Olga Moreno que ha alertado a sus vecinos

La ex pareja, que comparte la custodia de su hija pequeña, ha protagonizado un bochornoso episodio en las inmediaciones de la casa que compartieron durante años en Málaga.

Hace meses que se veía venir. La idílica separación que el ex marido de Rocío Carrasco y Olga Moreno protagonizaron tras ver la luz la noticia de que Antonio David hacía doble vida con la periodista Marta Riesco no es oro todo lo que reluce.

Durante meses, ambos han jugado al despiste poniendo su mejor cara ante los medios, empeñados en guardar las apariencias, pero la relación entre el ex guardia civil y la madre de su hija pequeña se ha deteriorado, hasta el punto, que ha sido inevitable que se destapara una bronca pública.

En el garaje de su casa

Sucedió en Málaga hace unos días, según explicaba uno de los vecinos que, alertado por los gritos, se personaba en el lugar de los hechos: "Hubo una movida muy gorda en el garaje de la casa con Antonio David y Rocío Flores recriminándole ciertas cosas a Olga Moreno".

Antonio David Flores y Olga Moreno: 20 años de amor y una pesadilla interminable https://t.co/Mf8DqEIWDK — Cotilleo.es (@cotilleo_es) June 8, 2024

Según informaciones que detallaba Belén Esteban en el programa Ni que fuéramos shhh: "Tengo mis fuentes y os aseguro que Olga no lo está pasando bien. Antonio David, no se lo está poniendo fácil", ha confirmado la princesa del pueblo, que comparte representante, Agustín Etienne, con Olga.



"Ella tiene su pareja en Madrid. Vive con él, pero va a Málaga cuando le toca la niña. Pero ella también quiere traerse a la niña en vacaciones, Semana Santa, fines de semana... Y ahí tienen problemas", explicaba Esteban, confirmando la noticia: "Hubo una movida muy gorda en el garaje de la casa con Antonio David y Rocío recriminándole a Olga que no iba a traerse a la niña a Madrid".

Sale a la luz la gran bronca de Antonio David y Olga Moreno tras su fichaje por 'Supervivientes All Stars'. Vía @eltelevisero #Fiesta8J https://t.co/gAiIWEWLMW — El HuffPost (@ElHuffPost) June 8, 2024

La de Paracuellos, que ha demostrado en más de una ocasión que no siente devoción por Moreno, ha sacado la cara por ella en esta ocasión: "Me parece muy mal. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, ella por lo menos no le puso los cuernos", defendía, aunque recalca no estar de acuerdo con la actitud que tuvo la ex concursante de Supervivientes, defendiendo durante años una mentira: "Olga nos vendió una familia feliz que no existía".

Ahora, Olga vuelve a la primera línea mediática tras su fichaje por Supervivientes All Stars como ganadora de su edición, lo que supone su reaparición televisiva después del famoso documental de Rocío Carrasco, salvando el veto que Mediaset le puso, lo que parece no haber gustado nada ni a su ex ni a Rocío Flores, que han tenido que buscarse la vida lejos de los platós de televisión.