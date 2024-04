La encerrona televisiva que provoca una confesión inesperada de Alba Carrillo

La colaboradora, que hasta hace unos días reconocía estar en su mejor momento personal, se ha visto obligada a anunciar en su programa la peor de las noticias, hasta ahora desconocida.

2024 prometía ser un gran año para Alba Carrillo. Su vuelta a televisión de la mano de TVE y el lanzamiento de su primer libro, venían acompañados de un romance que le devolvía la ilusión a finales de 2023, que ha mantenido durante semanas con la máxima discreción.

Durante años, la modelo ha vivido intensas relaciones sentimentales con algunos de los rostros más conocidos del panorama social, pero lo cierto es que ninguna de sus historias ha terminado de cuajar, ni siquiera con el padre de su hijo, el ex piloto y DJ, Fonsi Nieto o con el que fuera su marido durante unos meses, el tenista Feliciano López.

Una semana complicada

Así le ha vuelto a suceder una vez más con Álex Coves, por el que apostó a finales de 2023 y con el que acaba de anunciar su inesperada ruptura. Fue a través de un vídeo resumen anual cuando dio a conocer que su corazón estaba ocupado. Al principio de forma discreta, destacando los proyectos profesionales que habían marcado los últimos meses y el anuncio de que estaba de nuevo enamorada: “Y he conocido a Álex, que me vuelve loca”, confesaba, revolucionando las redes sociales.

🥴Pelayo Díaz tira de la lengua a Alba Carrillo y acaba desvelando algo que pocos sabían: "Cosas que pasan"



🔗https://t.co/5yAbTm2SPvhttps://t.co/5yAbTm2SPv — Otro Mundo (@OtroMundoMD) April 21, 2024

Pero los últimos días han sido complicados para la compañera de Anne Igartiburu y, aunque en los últimos tiempos ha tratado de evitar hablar en público de este amor, con contados detalles sobre las escapadas románticas que ha compartido junto al empresario, ahora vuelve a hablar de él en el programa D Corazón, confirmando que Álex Coves ha dejado de formar parte de su vida.

Ha sido su compañero Pelayo quien ha tirado de la manta: "Desde que hemos visto la noticia de la última pareja que se divorcia en Grecia he notado que a Alba se le ha cambiado la cara”. Carrillo se encontraba con un primer plano, pero intentaba echar balones fuera, sin resultado, obligada aresponder a la pregunta directa: “¿Sigues en pareja?”, a lo que ella respondía con un contundente “no”.

"No estoy bien": Alba Carrillo sufre una encerrona en 'D Corazón' y revela su complicado momento personal pic.twitter.com/rkqVYwYDtR — TVMASPI (@sebas_maspons) April 20, 2024

Tras la confirmación, aclaraba que, al final, tiene experiencia en esto de superar fracasos amorosos y en ello se encuentra una vez más: “No, bien no estoy. Cosas que pasan. Estaba súper feliz. No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada”, reconocía. Jordi González, al ver que su colaboradora estaba pasando un mal trago y para no contribuir a su tristeza, le quiso insuflar ánimos: “Pues mira, next, si alguien no está a tu altura, que no te agache”.