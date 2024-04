La ley Trans ata de pies y manos a Sonia Ferrer contra Amor Romeira: arde Cuatro

La operación de pechos de la presentadora salió a relucir en un agrio y desagradable cara a cara con la exgranhermana que terminó provocando mucho ruido y suciedad en redes sociales...

Desde hace tiempo sus enfrentamientos televisivos a cuenta de la Ley Trans se han convertido en un tema polémico y recurrente que este lunes volvió a vivir un nuevo episodio en el plató de En Boca de Todos en Cuatro.

Sonia Ferrer y Amor Romeira, que ya habían tenido encontronazos en el pasado en medios y en redes, se convirtieron en protagonistas de un encendido debate cara a cara en el plató del magacín de Mediaset.

La exgranhermana señaló directamente a la presentadora acusándola porque "cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".

Sonia Ferrer, "atada de pies y manos" por legislación

Por su parte, Ferrer quiso dejar claro que "este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y manos y se me puede sancionar por decir que "Creo que nadie nace en un cuerpo equivocado".

Respecto a la acusación de transfobia de Amor a Sonia, la periodista subrayó que "yo no siento rechazo a las personas transexuales, es más, me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida y de mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género".

Por último, respecto al uso actual que se está haciendo de la ley trans, Ferrer matizó que "antes ya había una ley trans que regulaba esto y solo necesitabas un certificado médico pasando por una valoración psicológica que confirmase que había ese malestar. Sin embargo, ahora ser mujer es un sentimiento y vemos a muchos hombres que ni cambian de nombre ni de aspecto pero se consideran mujeres. Esto me parece un escándalo".

"Creo que la ley trans está hecha para las personas trans. Estas personas de las que hablas están haciendo un uso fraudulento de la ley y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo", respondió Amor Romeira.

Claro que uno de los momentos más tensos del debate y que más repercusión tuvo en redes se produjo cuando Ferrer utilizó la palabra "mutilar" algo que indignó profundamente a Romeira que le afeó el uso de determinados conceptos y le preguntó si ella para hablar de operación de pecho utilizaría el término "desgarro muscular de las mamas".

“Tú te has aumentado el pecho y nadie dice que te hayas hecho un desgarro muscular en las mamas”



Todo mi amor a @AmorRomeira pic.twitter.com/gG4L8jMqWe — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) April 22, 2024

Sea como fuere, el encendido debate sobre un tema tan espinoso demostró que interesa a la audiencia. De hecho, este lunes En Boca de Todos comenzó la semana subiendo en los audímetros su aceptación hasta el 5.4% de cuota de pantalla y los 190.000 espectadores, sus mejores datos desde el pasado 15 de abril.

Claro que este tipo de debates polémicos suele tener terribles consecuencias a posteriori en redes sociales, tal como pudo constatar Sonia Ferrer y compartió después con sus seguidores para denunciar a este tipo de internautas poco dados al debate constructivo y respetuoso.