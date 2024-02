Desde su posición inicialmente apolítica,Taylor Swift ha pasado a respaldar abiertamente a candidatos demócratas, generando un impacto en el registro de votantes, especialmente entre los jóvenes.

En las últimas semanas, una serie de teorías de conspiración han circulado en torno a la posible colaboración de la famosa cantante Taylor Swift con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estas especulaciones descabelladas, provienen de algunos sectores de la 'derecha norteamericana' según The Mirror.

Las especulaciones sugieren "que el gobierno está orquestando una estrategia junto a Swift para influir en los resultados de las próximas elecciones presidenciales". Este escenario, que parece sacado de una película de Hollywood, ha generado un intenso debate sobre la relación entre las celebridades y la política, así como sobre el papel del Departamento de Defensa en la esfera pública.

Todo comenzó cuando la revista Time nombró a Taylor Swift Persona del Año en 2023. Desde ese momento, teorías sin fundamento han intentado conectar a la estrella pop con el gobierno, el Partido Demócrata, la revista Time y la NFL, sugiriendo que están trabajando en conjunto para asegurar la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Incluso se ha especulado sobre la relación de Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, afirmando que es parte de un elaborado plan político.

El podcaster Mike Crispi avivó aún más las llamas al afirmar que la victoria de los Kansas City Chiefs en el campeonato de conferencia de la NFL fue manipulada para difundir "PROPAGANDA DEMÓCRATA".

THIS SAYS IT ALL.



RIGGED. https://t.co/EgzJt3kf39