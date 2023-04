La primera noche de pasión en Supervivientes 2023

Los habitantes de Playa de los Olvidados se enfrentaban a la expulsión definitiva. Para Jaime Nava, Artùr Dainese o Raquel Mosquera su paso por Honduras iba a terminar para siempre.

Un domingo más Conexión Honduras dejó momentos que son dignos de recordar en próximas ediciones de Supervivientes, una pedida de matrimonio, el reencuentro entre Isa Pantoja y Asraf, una nueva expulsión y una nueva brecha en la amistad entre Adara y Manuel se abre.

Ion Aramendi lo había anunciado nada más comenzar la nueva gala. Una de las parejas de la isla había tenido una noche de pasión. Los espectadores, han acertado de lleno: Ginés y Yaiza han sido los protagonistas.

Desde que se reencontraron, ambos han disfrutado al máximo de su relación y de estar viviendo juntos la experiencia de Supervivientes. Besos, abrazos, y muchas horas juntos. Hasta bailes en los que el tiktoker dejaba ver venir lo que iba a pasar: “Mira, Diego, esto se lía, eh”, decía a su mejor amigo en la isla.

Ginés y Yaiza encuentran su "nidito de amor" en Honduras

Caía la noche y ambos estudiaban cómo dormir. Buscaron el mejor sitio en el que poder compartir la noche e incluso aplanaron la zona. Yaiza anunciaba que habían encontrado “un nidito de amor”. Y, cuando llegaba la hora, ambos se despedían de todos los compañeros: “Hasta mañana”.

Ya en la intimidad, los supervivientes se fueron acercando poco a poco. Pronto se besaban y sus manos desaparecían debajo de las mantas. "Hemos podido asistir a la cruceta", decía Ion Aramendi al finalizar el vídeo

Pero ahí no quedaba todo. El rey de los bocadillos no ha dudado en transmitirle a Yaiza lo que siente. Y, sin pensárselo dos veces, se lo hacía saber pidiéndole matrimonio. Y tras este bonito acto de Ginés, su familia reaccionaba: "A ver si sabes valorar un matrimonio como para mantener a una trepa grande de España", sentenció muy clara una de sus hijas.

Adara se desplazó hasta Playa Escondida. Allí se encontró con Isa Pantoja, pero antes Ion Aramendi le dio la oportunidad de descubrir algo que hasta el momento desconocía.

La superviviente escuchó cómo Manuel, con quien hasta hace unos días había mantenido una buena relación, advertía a su hermana Alma Bollo sobre ella: “El grupo tiene un mensaje para ti y para Jonan: que el siguiente es él. Como hay posibilidades de que se vaya Asraf, cuando llegue aquí (Adara), necesita a otra persona”.

Adara alucina con algo que no sabía de Manuel Bollo

Adara alucinaba con lo que escuchaba: “Madre mía, qué fuerte. Se están montando unas películas… Advirtiendo a otras personas, es tan loco esto, de verdad. Estoy flipando”, comenzaba mientras aseguraba no entender nada.

Ion le recordaba entonces que se trataba de un supuesto mensaje de parte de todo el grupo: “Claro, en complot, lo que llevan haciendo todo este tiempo, cebarse con dos personas. Me sorprende que lleguen hasta tan lejos”, decía. “Que intente influenciar a otras personas, que las intente poner en contra de mí… Me ha parecido tan loco, de verdad”.

Y fue precisamente mientras se expresaba, cuando Isa Pantoja aparecía de sorpresa. La novia de Asraf ha viajado a Honduras para reencontrarse con él, pero antes ha conocido a quien está siendo su mayor apoyo a lo largo de la aventura: "Qué ilusión me hace verte", comentó mientras se abrazaban.

Tras esto, Isa se fue rumbo a ver a Asraf, donde ambos se emocionaron mucho al poder volver a abrazarse, tocarse y decirse las cosas que tanto han deseado durante estas semanas.

Asraf se queda de piedra al ver a Isa Pantoja flotando en una jaula en el agua

Con los ojos tapados y con muchos nervios, Asraf se quedó de piedra al ver que la persona que le estaba esperando en una jaula flotando en el agua era Isa Pantoja, a la que había trasmitido en miles de ocasiones las ganas que tenía de verla y lo que la echaba de menos. Para poder llegar a ella, tuvo que contestar unas preguntas de cuánto se conocen tras tantos años juntos.

Tras responder correctamente todas las preguntas que anteriormente había contestado ella, Asraf pudo ir acercando la jaula a la arena, hasta que finalmente llegó el esperado beso de la pareja y el posterior efusivo abrazo entre mucha emoción: "No me lo puedo creer, estás muy guapo. No me puedo creer que esté contigo". "Te he echado mucho de menos", le dijo él cuando ya pudo cogerla en brazos.

Isa quiso trasmitirle todo su ánimo y dejarle muy claro, sin poder evitar las lágrimas mientras se lo decía, de lo orgullosa que está de cómo se está comportando y de su concurso: "Esta es la persona que yo quiero que conozca la gente, sensible, paciente, humilde". Le pidió que no sufra por ella, que no se le olvide que esto es un concurso: "Mira por ti y no te quites mérito, defiende tú verdad y lo tuyo, confía en que todo se ve".

Antes de despedirse, Isa le pidió que esto le sirva como un chute de energía, que piense en lo positivo, que haga lo que sienta y se mostraron muy tristes en el momento de volver a tener que separase. "Te amo mucho", le quiso dejar claro Asraf entre lágrimas e Isa Pantoja quiso volver a recalcarle lo orgullosa que está de él: "Tienes que tener fuerza y alegría, todo está bien fuera. Te quiero muchísimo y te estoy esperando”.

La convivencia en la Playa de los Olvidados

Ion Aramendi conectó con los concursantes de Playa de los Olvidados. Ellos hablaron sobre cómo había sido la convivencia en los últimos días y dejaron claro que ninguno deseaba irse del programa.

El presentador anunció que el primer salvado era Nava. Este expresó: "Gracias de nuevo por dejarme continuar la aventura porque todavía me queda fuerza. Os aseguro que el día que no pueda más lo diré. Gracias por la confianza, seguiré dando lo mejor".

El conductor del formato reveló en una conexión posterior que Raquel Mosquera era la expulsada definitiva. Ella compartió tras descubrir la decisión de la audiencia: "Lo siento mucho porque la verdad es que me da pena, me gustaría seguir... Estoy muy agradecida igualmente a todo el mundo por todo el cariño hasta el día de hoy".

Además, la concursante dedicó alabanzas a sus dos compañeros: "Tengo que decir que tanto Jaime como Artùr son dos grandes y buenos supervivientes. Sinceramente, me parece muy justo". Dainese le dio las gracias e indicó que se verán fuera del 'reality'. Nava describió a la eliminada como una "gran persona".