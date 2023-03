El último arreglito estético de Lorena Castell "se nota muchísimo"

Lo de estar delante de las cámaras a veces fuerza lo de someterse habitualmente a tratamientos para estar más atractivo y si no que le pregunten a la presentadora más natural de la tele.

Lorena Castell ha formado parte de la parrilla de la pequeña pantalla patria desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos tiempo ha ganado mayor peso gracias a su carácter espontáneo y natural lleno de sentido del humor, que lo mismo se demuestra presentando un programa, que colaborando en él (caso de Zapeando de La Sexta) o participando en un reality (caso de la edición de MasterChef Celebrity que ganó o El Desafío de Antena 3).

Esa cotidianeidad que gusta tanto al público de la televisión también la muestra en sus redes sociales, donde no se guarda prácticamente nada.

En ellas comparte su día a día, su rutina, su estilo de vida y los proyectos en los que trabaja... pero también los tratamientos de belleza a los que se somete. Así ha sido en una de sus últimas stories de Instagram en la que ha mostrado el último retoque estético que se ha practicado.

Lorena Castell comparte con sus seguidores sus mejoras estéticas

Lorena Castell no solo se hizo un masaje y una sesión de radiofrecuencia en el rostro sino que también se practicó un retoque para lucir más atractiva: se pinchaba los labios para aumentar su perfilado: "Y me he perfilado los labios un poquito! Me han quedado monísimos".

Y ya que estaba, no se iba a dejar nada en el tintero, así que posteriormente también subió una imagen comparativa del antes y el después de perfilarse los labios, un pequeño retoque que confirmó que hace mucho: "Es muy poquito, pero os aseguro que visualmente se nota muchísimo y queda genial".