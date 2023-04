La "amenaza" de Ana Obregón a Alessandro Lequio que puede dejarle fuera de foco

A la espera de que el colaborador televisivo reaparezca finalmente tras su sonada ausencia en medio del vendaval, su exmujer le ha dejado muy clarita una cosa... sin necesidad de mentarle.

Después de una semana recargando pilas e intentando desconectar en Galicia con su mujer María Palacios y su hija Ginevra Ena, Alessandro Lequio reaparece esta semana en El programa de Ana Rosa. Será sin duda un reto complicado en el que, aunque su deseo sea el de mantenerse al margen, tendrá que pronunciase sobre la decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada para tener una hija póstuma de su hijo Aless, cumpliendo así la última voluntad que el joven le habría confiado a ambos una semana antes de fallecer en mayo de 2020.

A pesar de que el italiano mantiene un silencio sepulcral, se especula con que no estaría de acuerdo con lo que ha hecho la presentadora y habría intentado disuadirla hasta el último momento de traer al mundo a un bebé concebido con esperma de su hijo fallecido; y no solo eso, puesto que además se rumorea que, más distanciado de Ana que nunca, se habría negado en redondo a que la niña (su nieta biológicamente hablando) lleve el apellido Lequio.

Informaciones que la bióloga no tardó en desmentir al programa Socialité, asegurando que es mentira que tenga mala relación con el padre de Aless. Tal y como mantiene, Alessandro sabía todo el proceso de subrogación, hablan todos los días y en este momento de su vida en el que las lágrimas han sido sustituidas por sonrisas tras el nacimiento de Ana Sandra, le ayuda a recordar a su hijo.

Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención que en una de sus últimas publicaciones en Instagram, en la que Ana ha compartido imágenes casi idénticas de ella dando el biberón a su hijo y a su nieta ("Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless" comienza el texto que acompaña a estas fotografías) ha excluido de un plumazo a Lequio del entorno cercano de la pequeña Ana Sandra. ¿Una amenaza velada de que no tendrá contacto con su "nieta" si no cambia de actitud?

Ana Obregón y los 40 años de trabajo para que Aless lo heredara todo algún día

"Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija" continúa, en lo que podría ser un dardo indirecto a Alessandro, al que ignora completamente en la promesa que ha hecho a su nieta recién nacida tras estas emotivas palabras dirigidas a su hijo Aless: "Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo".

Una promesa en la que Ana deja claro que a Ana Sandra no le faltará de nada aunque, al hablar del amor que recibirá la pequeña de su extensa familia (incluyendo a todos sus primos, a sus 11 tíos y a su abuela) la presentadora se ha "olvidado" de alguien muy importante, el abuelo de la pequeña, Alessandro Lequio, al que ha excluido de un plumazo, dejando entrever que el italiano no estará presente en la vida de la niña.

Un significativo mensaje que la actriz concluye confesando que su deseo es que su nieta sea "una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana" y que, al igual que ella, "perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir".