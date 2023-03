Losantos identifica el problema de Marta Riesco y le pone la puntilla

Tras el fulminante despido de la reportera de Telecinco y mientras la novia de Antonio David Flores toma medidas drásticas empiezan a trascender detalles de lo que estaba pasando.

Crónica de un despido anunciado. Más o menos eso es lo que concluye Federico Jiménez Losantos después de la fulminante salida de Marta Riesco de Mediaset. En la tertulia rosa de su programa radiofónico todos coincidieron en que inesperado, el despido de la reportera no ha sido.

Con Telecinco inmersa en un pozo de intensos cambios para intentar recuperar el terreno perdido no ayudaba nada que la novia de Antonio David Flores estuviera calentando el ambiente contra otras productoras y rostros de la cadena.

Según Losantos que lo de Marta Riesco iba a acabar muy mal se veía venir

En opinión de Losantos "lo de Marta Riesco iba a acabar muy mal, se veía venir. Era seguro que iba a pasar". Más aún, añadió que no le gustaría "estar en la piel de las productoras que llevan a Marta Riesco", cuya salida era "evidente". "No tengo nada personal, en contra suyo ni de Antonio David, pero llevo muchos años en esto y sé el problema legal que hay en televisión. Y hay gente que no está para salir porque está pasando un mal momento o porque le han comido el tarro", sentenció.

A pesar de que el locutor de esRadio suele ser muy duro y crítico con Telecinco esta vez cree que no tiene nada que ver con la cadena sino con una situación que "se ha ido deteriorando porque ella no ha asumido una situación muy complicada. Ella no estaba para directos y no la hubiera puesto en pantalla hasta que estuviera más tranquila". En realidad, hasta se le ha protegido "más de lo que le convenía".

Por su parte, Beatriz Cortázar añadió las redes sociales como el gran problema: "Es difícil jugar con eso eso y ella no tiene filtro, y los filtros son buenos porque al menos cuentas hasta diez. Me consta que se le ha protegido muchas veces quitándole del directo porque tuvo demasiada exposición. Sus abogados le han recomendado que no se manifieste en redes públicamente. Su problema han sido las redes".