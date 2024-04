A sus 47 primaveras Rocío Carrasco anuncia que habrá un "nacimiento" en su vida

Desde que su docuserie marcó un punto de inflexión en su vida la hija de Rocío Jurado es una nueva persona y está dispuesta a todo como demostró en su último anuncio bomba a Pilar Vidal.

Lo de Rocío Carrasco desde que puso un punto de inflexión en su vida con su docuserie Contar la verdad para seguir viva ha sido un no parar. Tras un silencio de décadas alejada de la primera línea y de la televisión, la hija de Rocío Jurado enlaza un proyecto con otro, una entrevista con otra y sigue anunciando nuevos retos.

Así lo confirmó en su penúltima entrevista, esta vez para el podcast de su amiga la periodista Pilar Vidal titulado Drama Queen.

Finalizada su última incursión televisiva en el Bake Off de La 1 de TVE, Carrasco se confiesa feliz y emocionada por todo lo que está por venir en una etapa de su vida dulce a nivel laboral y también personal. De hecho, está inmersa en los preparativos de su boda religiosa con Fidel Albiac, 25 años después de empezar su relación y 8 después de su enlace civil.

No solo eso, sino que hasta se sinceró con Vidal con un anuncio bomba para la celebración de su 47 cumpleaños: "No puedo irme sin contarte algo que solo tú sabrás por ahora. Habrá un nacimiento el 29. Yo nací ese día y algo nacerá ese día", espetó sin dar más detalles pero generando una gran expectación a su alrededor.

También tiene entre manos el proyecto de la serie sobre la vida de su padre, Pedro Carrasco, y su madre: "La serie se divide en varios aspectos: la infancia y juventud de cada uno y su vida juntos. Es una serie única con múltiples facetas".

Rocío Carrasco su familia y su "familia mediática" excluida de su nueva serie

Para llevarla a cabo ha recibido el apoyo de su familia, sí, pero no de su familia mediática, con la que no se habla. "He tenido el apoyo de mi prima Ani, mis primos, tíos, toda la familia Jurado de Chipiona, y también la familia Mohedano por parte de mi abuelo. Hemos trabajado con guionistas y ha sido una experiencia maravillosa", relató, dejando fuera por si quedara alguna duda a los mediáticos familiares de su madre Gloria y Amador Mohedano, Rosa Benito o Rosario Mohedano.

Precisamente de esta última habló de manera indirecta desvelando que en ningún momento se la tuvo en cuenta para poner voz al musical sobre Rocío Jurado a pesar de que Chayo es cantante.

"La serie de mis padres acaba cuando nazco" pic.twitter.com/jBZy9KFC53 — El Indio (@Jero20033756) April 18, 2024

Según Rocío, desde el primer momento supo que la elegida sería Anabel Dueñas: "Yo lo tuve claro desde primera hora. Sin desmerecer a nadie, Dios me libre, pero yo tuve claro que era Anabel desde el día en que la vi. La vi en OT cuando canta El punto de partida".

"Hacía muy poco que había fallecido mi madre y cuando la vi empecé a llorar y pensé no sé cómo ni cuándo ni dónde, pero yo con esta niña tengo que hacer algo. Lo que yo sentí no me lo había transmitido nadie que no fuera la mismísima Jurado ", aclaró Rocío para añadir que "con bastante posterioridad, cuando estaba trabajando en Qué tiempo tan feliz con Teresa (Campos), la conocí y se lo conté. Y hasta hoy ".