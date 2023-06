Rocío Carrasco no se presenta al juicio penal por la pensión de su hijo David

Arropado por sus dos hijos, Antonio David Flores, se presentó puntual en su cita en los juzgados después de machacar a Telecinco en el Supremo. ¿Qué alegó la actual esposa de Fidel Albiac?

Este miércoles tenía lugar el juicio en los Juzgados de lo Penal de Julián Camarillo de Madrid. La hija de La más Grande no se ha presentado. El abogado de Rocío Carrasco ha justificado que su clienta no había sido pertinentemente notificada. Y no tenía constancia del juicio de este 28 de junio. Al domicilio de Carrasco no se puede acceder fácilmente. Las notificaciones se tienen que dejar en un buzón. De ahí, el considerar que no ha sido notificada.

Antonio David Flores junto a su abogado Iván Hernández del despacho de letrados Iuris Tantum estuvieron puntuales en el juzgado. Lo hicieron acompañados de los dos nietos de Rocío Jurado: Rocío y David Flores.

El asunto que se dirimía es la pensión de alimentos que “nunca” abonó Rocío Carrasco a su hijo menor David Flores Carrasco durante el tiempo que vivió con su padre cuando dejó de vivir con su progenitora. Desde aquel momento, el menor vive en custodia exclusiva con su padre y le corresponde a la otra parte compensar una parte económica para el mantenimiento de su hijo.

La no comparecencia de Rocío Carrasco ha provocado la suspensión del juicio

El proceso es penal y se inició con una denuncia en tiempo pertinente. El pago de pensión de alimentos de un menor de forma consecutiva durante un plazo o no consecutiva durante un plazo mayor lleva aparejada la pena de prisión. El juicio ha tenido que ser suspendido por no comparecencia de una de las partes.

A todo esto, el juicio habría tenido lugar un día después de conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado que el despido de Antonio David Flores fue nulo de pleno derecho con vulneración de derechos fundamentales con daños morales y patrimoniales. Casi 300.000 euros es la cantidad que recibirá David Flores por aquella tarde que Carlota Corredera cual juez de soberbia despedía al padre de los hijos de Rocío Carrasco con alevosía.