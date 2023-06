Alfonso Díez e Isabel Preysler se reencuentran en una boda de la aristocracia

Vuelven a dispararse los rumores sobre el viudo de la duquesa de Alba y la socialité, ahora han vuelto a coincidir, aunque esta vez a la vista de todos en Sevilla.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa escenificaron en diciembre su ruptura sentimental, después de hubieran pasado meses entre insistentes rumores de que algo ya no marchaba bien entre la pareja. Al parecer, la 'Reina de corazones' no aguantaba más y decidió cortar por lo sano. Una revolución mediática que sobre todo afectaba al escritor, ya que decidía apoyarse en su exmujer, Patricia Llosa, cuando más necesitaba calor humano

Unos meses más tarde, el podcast 'Mamarazzis' revelaba que Isabel podría haber encontrado una nueva ilusión en Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba, con el que disfrutó de una agradable cena en un restaurante madrileño junto con su gran amiga, Nuria González, y Tomás Terry.

Ante los insistentes rumores del inicio de una relación, fue el propio Alfonso, que volvió a la palestra informativa después de varios años en el anonimato (se apartó del mundo mediático cuando falleció su mujer en 2014), quien se encargó de desmentir cualquier presunto noviazgo. “Esto es un absoluto despropósito”, comentó, a la vez que lanzó un sólido piropo a Isabel, que “es una mujer arrebatadora”.

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo, que se enteró por la prensa de los rumores, confesó que “estaría encantada” de que el último amor de su madre rehiciese su vida con Isabel Preysler: “Ah, qué bien”.

Fuentes del entorno cercano de Díez mantienen que es un gran admirador de la socialité, a la que considera una mujer elegante y con la que se puede entablar conversación sobre cualquier tema que se le plantea.

Isabel Preysler acudió a Sevilla para disfrutar de una boda de ensueño en la capital andaluza. La hija mayor del Duque de Segorbe, Sol Medina, se dio el “sí, quiero' con Pedro Domínguez-Majón, tal y como adelantó 'LOC', y la celebración tuvo lugar en Casa de Pilatos, lugar elegido también por Raúl Prieto y Joaquín Torres el 19 de mayo para su convite con sus invitados.

La celebración que contará con la asistencia de grandes rostros de la aristocracia española y, como no podía ser de otra manera, la 'Reina de Corazones' no podía faltar. Desde que rompió su relación con el escritor, no hemos vuelto a ver a Isabel ilusionada y, quién sabe, quizás sea en este evento donde resurja la llama del amor

A esta misma celebración irá Alfonso Díez, que el viernes se dejó ver en la estación de Atocha, en Madrid, para coger un ave y acudir al enlace matrimonial en el que se encontrará con la madre de Tamara Falcó tras las especulaciones de una posible 'amistad especial' con él.