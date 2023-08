La explosión de Barneda con los que atacan a Jenni Hermoso funciona en Telecinco

La presentadora de Mediaset terminó estallando contra todo y todos en el plató de "Así es la Vida" a cuenta del escándalo Rubiales y no se mordió la lengua, para regocijo de su cadena.

Lejos de amainar la tormenta sobre Jenni Hermoso parece que el debate va a más después del vídeo filtrado presuntamente por el entorno de Luis Rubiales en el que se puede ver a las jugadoras de la Selección Española de Fútbol reaccionando al beso del presidente suspendido de la RFEF.

Una agria controversia que sigue generando un gran enfrentamiento y que este miércoles acabó con la paciencia de Sandra Barneda en el plató de Así es la Vida por la presión que está recibiendo la jugadora para que vuelva a hablar o para que denuncie.

"¿Es tan fácil decir que se vaya al juzgado con la presión que tiene? Luis Rubiales desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al juzgado y la presionamos. A mí me parece que están las cosas desiguales", se quejó indignada la presentadora de Telecinco siendo aplaudida con una sonora ovación.

Más aún, continuó, "a mí me encantaría que una mujer de 72 años no diga "Mi hijo se preocupa mucho" sino ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido; y que no pidamos a Jenni Hermoso, que encima no gana nada, que tiene que ir a los juzgados".

La indignación de Sandra Barneda se traduce en un aumento de cifras para Telecinco

Y es que para Barneda el mundo del fútbol, así como otros muchos sectores, siguen sufriendo una desigualdad que hay que señalar y que le indigna: "Lo que pasa es que como intoxicamos, todavía no estamos en esa igualdad real. No es querer quitar el puesto a los hombres o a las mujeres. El problema es que tenemos que vivir en una sociedad donde a la mujer también se le dé paso. Lo que a mí me da pena es ver que en los presidentes territoriales no hay ninguna mujer. Y que una presidenta de la liga española no pueda hablar claramente".

Para finalizar recalcó que "quienes tienen que hablar no hablan" y que es injusto que todo se reduzca a si Jenni Hermoso se presenta en la Fiscalía o no.

Un speech que le salió redondo al magacín de tarde de Telecinco o que al menos le ayudó a mejorar sus cifras en los audímetros ascendiendo hasta el 9.2% y 851.000 espectadores, el mayor número desde hace más de un mes.