Jaime Ostos Jr. compensa la inexistente herencia de la mano de Telecinco

En un tímido alarde de acercamiento hacia su hermano pequeño, el mayor de los Ostos se sentaba ayer en "De Viernes" para desmontar los motivos de su distanciamiento familiar.

La guerra entre los hermanos Ostos tras el fallecimiento de su padre no ha hecho más recrudecerse años después del fallecimiento del famoso torero Jaime Ostos. Si la semana pasada se sentaba por primera en un plató la viuda, María Ángeles Grajal, ahora le ha llegado el turno al mayor de los hijos.

El primogénito del torero, que vive en Estados Unidos desde hace 42 años, se dejaba querer en los últimos meses, esperando recibir la mejor oferta para poner fecha a su regreso a España, que justifica como necesidad de dar respuesta a la viuda de su padre.

Recula tras negar que Jacobo sea su hermano

Al profundizar en su relación con su hermano Jacobo, Jaime Ostos Jr. no evitó dar detalles sobre las complicaciones derivadas de los fracasos empresariales del DJ, a los que señaló como motivo de fricción y preocupación en el seno de la familia.

Esta parte de la conversación destapó viejas heridas que evidenciaron el impacto financiero y emocional que tales descalabros han tenido en la familia Ostos. Jaime, en un momento de sinceridad, criticó las decisiones de Jacobo, sugiriendo que las acciones de su hermano habían contribuido a las dificultades financieras de la familia.

La respuesta de Jacobo Ostos no se ha hecho esperar y no precisamente buscando la reconciliación. Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, ha compartido una serie de declaraciones que no solo buscaban rebatir algunas de las afirmaciones de su hermano Jaime, sino también reivindicar su propio recorrido laboral a nivel empresarial, así como para dejar claro que había sido vetado en el programa para dar su versión en directo.



Además de las aclaraciones, Jacobo reta a Ostos Jr. para que se vean las caras en público y así poder debatir sobre todo lo se ha dicho hasta el momento: "He decidido parafrasearte y retarte a que la semana que viene te sientes delante de mí. Y ahora sí que sí, Jaime, como tú dijiste, demuestra que eres un Ostos", afirmaba contundente el DJ, que aprovecha para promocionar su próximo trabajo en una discoteca de Ibiza.