La millonaria entrevista que confirma el regreso de Terelu Campos a Telecinco

En medio de un nuevo cisma familiar que ratifica la crónica de una mala relación anunciada, la mayor de las Campos ha aprovechado para desquitarse con la que fuera su casa.

José María Almoguera se ha convertido en el blanco de las dianas de todo el clan Campos, que no han dudado en censurar su conducta con su madre en una entrevista publicada en una reciente exclusiva, en la que la culpa de su ruptura matrimonial con Paola Olmedo, lo que ha provocado numerosas reacciones hablando sobre su comportamiento.

En los platós del “enemigo”

Desde Así es la vida, programa en el que trabajan Almoguera y Alejandra Rubio (él en el control de realización, y ella, como colaboradora), la novia de Carlo Costanzia ha sido la primera en arremeter contra él.

"Que conmigo no cuenten para absolutamente nada de esto, ni para ninguna cosa de la familia ni buena ni mala, ni para hacer una revista ni nada" sentenciaba Alejandra, dando la relación con su primo por finalizada en una tensa tarde de viernes en la que se ha insinuado que la separación de José Mª y Paola podría ser un montaje.

#DeViernes

Madre mía y esta aprovecha lo que sea para sacar dinero https://t.co/l0HPyg7RFa — #BETTYBOOM👍💪😉 (@Loilla3) April 5, 2024

Declaraciones a las que sumaba horas más tarde la ahora matriarca de la familia, Terelu Campos, que se sentaba en el plató de De Viernes para desvelar la conversación que mantuvo con su sobrino, tanto antes, como después de salir la portada.

"Nos encontramos con una noticia impensable en nuestra vida. Si a mí alguien me hubiera dicho que mi sobrino iba a dar una exclusiva y que después su objetivo era reventar a su madre, yo no tendría manos ni piernas porque me las hubiera quemado", apuntaba perpleja la ahora colaboradora de Mañaneros, al confesar que había hablado con su sobrino horas antes de salir la exclusiva.

Por qué Terelu Campos acude a 'De Viernes': Carmen Borrego ha vendido su versión a una revista https://t.co/iY338WO6s2 — Ecoteuve (@Ecoteuve) April 5, 2024

"No me dijo nada, absolutamente no. Estaba normal, yo lo encontré especialmente cariñoso conmigo", añade, confirmando incluso que el hijo de Carmen le dice que lo llame cuanto tenga los resultados, como si nada fuera a ocurrir horas después.

"Cuando veo la portada me quedo perpleja. Tardo en mandarle un mensaje, pero se lo mando. No hablé con él porque creo que no es bueno para nadie, pero fundamentalmente no lo hago porque sé que no es bueno para mí y no me apetece llevarme ese mal rato”, explica.

"En ese mensaje yo le envío la portada y le digo: qué decepción", confiesa tajante, "Creo que han hecho una actuación digna de un galardón internacional. Pero creía que las mentiras tenían las patas muy cortas", declara sobre la veracidad de la información, destacando que las mentiras acaban viendo la luz más pronto que tarde.