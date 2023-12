Las duras críticas que esta famosa hace contra el documental de Isabel Preysler

La madre de Tamara Falcó ha sido duramente criticada por el documental que estrenará el próximo 5 de diciembre en Disney Plus +, y en el que se verá cómo se vive una Navidad en casa Preysler

Isabel Preysler se ha aliado con la plataforma Disney Plus + para grabar un documental que se estrenará el próximo 5 de diciembre en el que abrirá, en exclusiva, las puertas de su casa en Puerta de Hierro para mostrar cómo se viven las navidades en la casa Preysler. Y aunque la socialité ha quedado encantada con el resultado, hay otra famosa que la ha criticado duramente.

Isabel Preysler presenta su propio reality en Disney y nos abre las puertas de su casa en Navidad #isabelpreysler #disney pic.twitter.com/bEis0yYGmB — CineramaEs (@CineramaEs) November 8, 2023

Ha sido Carmen Lomana, quien ha aprovechado su visita a la entrega de los Premios Mujer de Hoy en Madrid, para hablar del documental de la madre de Tamara Falcó. Y no le tembló el pulso a la socialité a la hora de criticar ese documental, aunque aseguró que no iba a soltar ninguna "impertinencia" porque Isabel y ella son "conocidas".

Carmen Lomana ve "poco elegante" el documental de Isabel Preysler

Y es que la colaboradora de "Espejo Público" tiene claro que jamás haría un documental como ha hecho Isabel Preysler, primero porque para ella es un proyecto "poco elegante" y segundo porque quita todo el "misterio" que siempre ha rodeado a esa casa de Puerta del Hierro. Y aunque había prometido no soltar impertinencias, la crítica de Carmen Lomana fue un dardo envenenado: "No me interesa. Curiosidad tengo, pero no mucha. Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares... Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina".

Pero las críticas de Carmen Lomana hacia Isabel Preysler no se han limitado a centrarse en su documental, la socialité también ha sido muy dura con la figura de la madre de Tamara Falcó: "No me gustan las mujeres que solo valen para ir colgadas del brazo de un hombre importante".

Carmen Lomana no entiende toda la atención que recibe Isabel Preysler: "No entiendo esta fascinación por una mujer que nunca se ha comprometido con el momento que le ha tocado vivir ni ha hecho nada por la sociedad". Y además ha sido muy dura, llegando a no considerarle un icono de moda: "No es un ejemplo para poner a todas las mujeres españolas. Además, no es un icono de estilo... Desde el momento en que tienes que tener a una persona que te viste, un estilista...".