Se filtra el verdadero motivo del veto de Mediaset a Sofía Suescun en su vuelta

Después de varios años "desaparecida" y en la "lista negra" de los contenidos de la cadena que la hizo famosa, la novia de Kiko Jiménez vuelve a Telecinco coincidiendo con Supervivientes.

Llevaba tanto tiempo desaparecida de los contenidos de Telecinco que el retorno de su novio, Kiko Jiménez, a primera línea de Mediaset como concursante de Supervivientes 2024 generó gran expectación en torno a Sofía Suescun.

La influencer no dudó en comentar en sus redes sociales y apariciones el concurso de su pareja y así comenzó a cosechar titulares al tiempo que su novio copaba minutos de televisión en la parrilla de Telecinco.

Dicho y hecho, la cadena que la hizo famosa (no en vano ganó dos de sus principales realitys: GH y Supervivientes) ha decidido "levantar" el famoso "veto" a Suescun, que vuelve por la puerta grande como primera y flamante participante del nuevo Supervivientes All Stars. Y como aperitivo ya está en Honduras, visitando a su novio y, cómo no, generando escándalo a su paso por Cayos Cochinos.

Con este panorama sobre la mesa, el nuevo Sálvame sin Sálvame que se estrenó este miércoles en el Canal Quickie demostró que llega dispuesto a contar lo que no se cuenta en otros sitios, y sin ir más lejos empezó por los verdaderos motivos del "veto" a Sofía.

Fue Belén Esteban quien explicó en el primer programa de Ni que Fuéramos Shhh que Suescun fue vetada por un "tema de publicidad". Víctor Sandoval añadió que Telecinco "creó dentro de su propio grupo un departamento dedicado a los influencers. Le pidieron y ella dijo que no. Ella se va con la empresa que está ahora".

Por su parte, Kiko Matamoros ofreció una versión mucho más detallada explicando la verdadera razón del veto de la pamplonesa: "Cometió un error muy grave. Es yo te doy a ti una campaña de publicidad de unas cuchillas de afeitar Venus. Ella por su cuenta le pide a los anunciantes un plus. Hay una filtración del anunciante".