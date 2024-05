El agujero de 80.000 euros de la falsa hija del Rey Emérito machaca Cuatro

Don Juan Carlos se ha visto salpicado en titulares de refilón por una vieja conocida de la audiencia española que lleva años generando una oleada de impacto y misterio a su alrededor...

Es una clásica de los contenidos de la crónica de sociedad y sucesos desde hace años en los últimos días ha vuelto a primer plano televisivo por una denuncia con agujero de 80.000 euros incluido.

Ana María es una vieja conocida del gran público porque lleva años protagonizando estafas históricas, como hacerse pasar por hija del Rey Emérito y ganarse la confianza de personas identificándose como heredera millonaria de Don Juan Carlos o incluso como amiga de Franco, tal como recordó este martes el programa de Cuatro En boca de todos.

Ya fue condenada en 1998 junto a su tío a cuatro años de prisión por estafar más de 30 millones de pesetas y ocho años más tarde fue de nuevo condenada por el mismo delito en Santander. En 2021 fue detenida como presunta líder de una organización criminal y autora de una estafa piramidal de hasta 4 millones de euros.

Años después ha recuperado protagonismo en titulares porque el casero de la villa de lujo donde vive la falsa hija del Rey, la ha denunciado y asegura que le debe 80.000 euros.

En declaraciones al programa de Mediaset el casero asegura que "aparte del año de alquiler, le he ido dejando para unas supuestas medicinas y para otras cosas, ya me debe unos 80.000 euros".

El misterio que Nacho Abad no entiende sobre la falsa hija del Rey

Una capacidad increíble de convicción que no pudo por menos sorprender a Nacho Abad: "¿Pero os creíais que era la hija del rey?". "Claro que no, pero te metes en el rol de esa familia, te promete y te habla de unos problemas con una herencia y sabe ganarse la confianza de la gente", explicó el entrevistado.

Por su parte, Ana María señaló que su casero quería cobrar en metálico, pero él desmintió tal extremo: "Es mentira, yo tengo una transferencia del año pasado en el que me hace un pago de 35.000 euros del período entre 2022-2023 y ahora me llevan engañando desde octubre". Lo que no sabe es cómo la va a sacar de ahí, pero sí adelantó que se está poniendo en contacto con los demás afectados para realizar una denuncia conjunta contra ella.

A pesar del morbo de una historia para no dormir (la realidad siempre supera la ficción, dice el dicho) el caso es que este martes En boca de todos no tuvo su mejor día en los audímetros y bajó en Cuatro hasta el 4.1% de cuota de pantalla y los 130.000 espectadores, sus peores datos combinados desde hace más de un mes.