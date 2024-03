La pulsera telemática de Carlo Costanzia "desaparece" de sus fotos con Alejandra

En plena ola "delictiva" familiar de sus hermanastros al hijo de Mar Flores le han cazado in fraganti los paparazzi con su novia y hay algo que ha llamado mucho la atención...

Alejandra Rubio se sentó este miércoles en el plató de Así es la vida y tuvo que enfrentarse a la portada que publicó este miércoles la revista Diez Minutos en la que ha sido protagonista por bañarse con Carlo Costanzia en playas de Málaga en ropa interior.

La joven, sin querer entrar a desvelar muchos detalles, aseguró en el programa de Telecinco en el que trabaja habitualmente que "estoy haciendo mi vida" y que "en ese momento me apetecía y lo hice". No tiene que dar explicaciones de nada porque "tengo veinticuatro años, estoy feliz, si me quiero bañar en la playa...".

Eso sí, también admitió que "no me hace gracia porque no me gusta verme" en las portadas de las revistas, tanto es así que siempre ha tenido mucho cuidado de ir a la playa porque no le gusta que la fotografíen en ropa de baño: "Además yo no voy a la playa para que no me saquen".

En cuanto a cómo estaba el agua, teniendo en cuenta las fechas que son, Alejandra reconoció que "estaba congelada, yo ni me metí casi" y, zanjando el tema conclutyó que no hay más que lo que se ve en la portada: "Nos hemos bañado en la playa, felicidad, buen rollo...".

Alejandra Rubio, molesta por las preguntas de algunos compañeros de Así es la Vida

Pero no todo iba a ser buenrollismo, como defendía la hija de Terelu Campos, porque la polémica siempre rodea a la pareja desde que comenzó su romance. Y es que las fotos han llamado la atención y no solo por ver a los dos apolíneos jóvenes lucir palmito, sino por la ausencia de un complemento muy importante en el cuerpo del actor.

Así, la colaboradora Gema Fernández preguntó por la pulsera telemática que Carlo Costanzia ya no luce en el tobillo izquierdo (y que permite a las autoridades penitenciarias conocer dónde se encuentra el joven en todo momento) pero Alejandra negó a hablar de eso: "No voy a hablar de este tema, no veis como siempre acabáis hablando de lo mismo, es que aburre", contestó muy enfadada a su compañera de programa.